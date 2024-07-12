Ежегодно 12 июля отмечается Всемирный день фотографа. Это праздник всех мастеров, кто умеет останавливать время - и профессиональных фотографов, и любителей. Поздравьте в этот день своих знакомых и пожелайте им вдохновения, удачного света, теней и моментов!
День фотографа и его история
У даты праздника символическое значение. 12 июля (по старому стилю) - это день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии.
Согласно преданию, эта женщина была свидетельницей пути Иисуса Христа на Голгофу. И, когда Он упал под тяжестью креста, она подбежала к Нему, напоила и вытерла платком струи пота и крови с лица. После этого на ткани запечатлелся лик Спасителя, а святая христианка вошла в историю как "создательница" первой фотографии.
Есть и другая версия появления праздника: согласно ей дата приурочена ко дню рождения Джорджа Истмена - американского бизнесмена, изобретателя и отца-основателя компании Kodak.
С Днем фотографа - поздравления и открытки
Пусть ракурс будет самым лучшим,
А фокус - только на успех.
И в панораме дней везучих
Во всем сопутствует успех.
Пред вами жизнь пускай откроет
Весь спектр отличных перспектив,
Пусть с самой искренней улыбкой
Вам люди смотрят в объектив!
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Поздравляю с Днем фотографа! Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни.
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Пусть будет жизнь, как фотоснимки,
Такой же яркой, позитивной.
Судьба меняет пусть картинки,
Сюжет снимая креативный.
Пусть каждый кадр любой минуты
Хорошим будет, уникальным.
Лови момент - все будет круто,
Легко и профессионально!
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Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть в твой объектив попадают только самые интересные кадры, пусть вспышка не подводит, а съемки будут всегда творческими и интересными!
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Мастер кадра, пусть сегодня
Будет чистым объектив.
Пусть удачны будут снимки,
Не качается штатив.
Пусть твоя не меркнет вспышка,
Освещая всё вокруг,
А простая фото-птичка
Птицей счастья станет вдруг!
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Вы - человек, который может сохранить счастливый момент на всю жизнь. Пусть все у вас в жизни получается с первого кадра. Будьте, как и прежде оригиналом и не становитесь копией. Днем фотографа!
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В день фотографа желаю
Быть счастливым без причин.
Чтобы в деле этом были
Вы под номером один.
Чтобы кадры удавались
Только лучшие всегда.
Чтобы все вам улыбались
Без особого труда!
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Много новых и творческих идей, не терять запала к получению новых знаний и интереса к своей профессии! Легкости, яркости и душевности!
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