12 июля отмечается День фотографа - праздник профессионалов и тех, кто увлекается искусством фотографии.

Ежегодно 12 июля отмечается Всемирный день фотографа. Это праздник всех мастеров, кто умеет останавливать время - и профессиональных фотографов, и любителей. Поздравьте в этот день своих знакомых и пожелайте им вдохновения, удачного света, теней и моментов!

День фотографа и его история

У даты праздника символическое значение. 12 июля (по старому стилю) - это день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии.

Согласно преданию, эта женщина была свидетельницей пути Иисуса Христа на Голгофу. И, когда Он упал под тяжестью креста, она подбежала к Нему, напоила и вытерла платком струи пота и крови с лица. После этого на ткани запечатлелся лик Спасителя, а святая христианка вошла в историю как "создательница" первой фотографии.

Видео дня

Есть и другая версия появления праздника: согласно ей дата приурочена ко дню рождения Джорджа Истмена - американского бизнесмена, изобретателя и отца-основателя компании Kodak.

С Днем фотографа - поздравления и открытки

Пусть ракурс будет самым лучшим,

А фокус - только на успех.

И в панораме дней везучих

Во всем сопутствует успех.

Пред вами жизнь пускай откроет

Весь спектр отличных перспектив,

Пусть с самой искренней улыбкой

Вам люди смотрят в объектив!

***

Поздравляю с Днем фотографа! Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни.

***

Пусть будет жизнь, как фотоснимки,

Такой же яркой, позитивной.

Судьба меняет пусть картинки,

Сюжет снимая креативный.

Пусть каждый кадр любой минуты

Хорошим будет, уникальным.

Лови момент - все будет круто,

Легко и профессионально!

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть в твой объектив попадают только самые интересные кадры, пусть вспышка не подводит, а съемки будут всегда творческими и интересными!

***

Мастер кадра, пусть сегодня

Будет чистым объектив.

Пусть удачны будут снимки,

Не качается штатив.

Пусть твоя не меркнет вспышка,

Освещая всё вокруг,

А простая фото-птичка

Птицей счастья станет вдруг!

***

Вы - человек, который может сохранить счастливый момент на всю жизнь. Пусть все у вас в жизни получается с первого кадра. Будьте, как и прежде оригиналом и не становитесь копией. Днем фотографа!

***

В день фотографа желаю

Быть счастливым без причин.

Чтобы в деле этом были

Вы под номером один.

Чтобы кадры удавались

Только лучшие всегда.

Чтобы все вам улыбались

Без особого труда!

***

Много новых и творческих идей, не терять запала к получению новых знаний и интереса к своей профессии! Легкости, яркости и душевности!

***

Ранее мы рассказывали, какие праздники в июле 2024 мы отмечаем и сколько будет выходных.

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