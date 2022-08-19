Какие есть праздники в сентябре / фото ua.depositphotos.com

В самом начале месяца украинцы встречают День знаний - торжество, созданное, чтобы школьники и студенты могли с гордостью начать образовательный процесс. В этом году он будет, скорее, дистанционным, из-за военных действий в Украине.

УНИАН расскажет, будут ли государственные праздники в сентябре 2022 и планируются ли выходные в честь них.

Календарь праздников в сентябре 2022 - перечень важных событий

В первый месяц осени украинцы не отмечают никаких государственных праздников. Поэтому не будет и дополнительных выходных дней. Граждане нашей страны будут работать 22 дня и отдыхать 8 дней. То есть, классические будние и выходные дни останутся такими же, как и обычно.

Праздники в августе 2022 - список

Выходные в сентябре 2022 / УНИАН
  • 1 сентября - День знаний.
  • 2 сентября - День нотариата.
  • 4 сентября - День предпринимателя.
  • 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.
  • 9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.
  • 10 сентября - День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств.
  • 11 сентября - День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
  • 13 сентября - День программиста.
  • 15 сентября - Международный день демократии.
  • 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.
  • 17 сентября - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя.
  • 18 сентября - День работника леса.
  • 20 сентября - День рекрутера.
  • 21 сентября - День мира, Международный день мира, День HR-менеджера.
  • 22 сентября - День партизанской славы.
  • 25 сентября - День машиностроителя.
  • 27 сентября - День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.
  • 30 сентября - День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

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