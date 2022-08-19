В самом начале месяца украинцы встречают День знаний - торжество, созданное, чтобы школьники и студенты могли с гордостью начать образовательный процесс. В этом году он будет, скорее, дистанционным, из-за военных действий в Украине.
УНИАН расскажет, будут ли государственные праздники в сентябре 2022 и планируются ли выходные в честь них.
Календарь праздников в сентябре 2022 - перечень важных событий
В первый месяц осени украинцы не отмечают никаких государственных праздников. Поэтому не будет и дополнительных выходных дней. Граждане нашей страны будут работать 22 дня и отдыхать 8 дней. То есть, классические будние и выходные дни останутся такими же, как и обычно.
Праздники в августе 2022 - список
- 1 сентября - День знаний.
- 2 сентября - День нотариата.
- 4 сентября - День предпринимателя.
- 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.
- 9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.
- 10 сентября - День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 11 сентября - День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
- 13 сентября - День программиста.
- 15 сентября - Международный день демократии.
- 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.
- 17 сентября - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя.
- 18 сентября - День работника леса.
- 20 сентября - День рекрутера.
- 21 сентября - День мира, Международный день мира, День HR-менеджера.
- 22 сентября - День партизанской славы.
- 25 сентября - День машиностроителя.
- 27 сентября - День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.
- 30 сентября - День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.