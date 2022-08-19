Как Украина отдыхает в сентябре 2022 и будут ли дополнительные выходные дни - узнайте в материале УНИАН.

В самом начале месяца украинцы встречают День знаний - торжество, созданное, чтобы школьники и студенты могли с гордостью начать образовательный процесс. В этом году он будет, скорее, дистанционным, из-за военных действий в Украине.

УНИАН расскажет, будут ли государственные праздники в сентябре 2022 и планируются ли выходные в честь них.

Календарь праздников в сентябре 2022 - перечень важных событий

В первый месяц осени украинцы не отмечают никаких государственных праздников. Поэтому не будет и дополнительных выходных дней. Граждане нашей страны будут работать 22 дня и отдыхать 8 дней. То есть, классические будние и выходные дни останутся такими же, как и обычно.

Праздники в августе 2022 - список

1 сентября - День знаний.

- День знаний. 2 сентября - День нотариата.

- День нотариата. 4 сентября - День предпринимателя.

- День предпринимателя. 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

- Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов. 9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.

- Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика. 10 сентября - День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств.

- День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств. 11 сентября - День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

- День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. 13 сентября - День программиста.

- День программиста. 15 сентября - Международный день демократии.

- Международный день демократии. 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

- Международный день охраны озонового слоя. 17 сентября - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя.

- День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя. 18 сентября - День работника леса.

- День работника леса. 20 сентября - День рекрутера.

- День рекрутера. 21 сентября - День мира, Международный день мира, День HR-менеджера.

- День мира, Международный день мира, День HR-менеджера. 22 сентября - День партизанской славы.

- День партизанской славы. 25 сентября - День машиностроителя.

- День машиностроителя. 27 сентября - День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.

- День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников. 30 сентября - День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

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