Как поздравить с днем бармена и какие традиции существуют в этот день - узнайте на УНИАН.

В этот день во всем мире отмечается Международный день бармена - праздник, который прославляет одну из самых креативных профессий. Дата выбрана неслучайно - в этот день верующие почитают святого апостола Арманда - покровителя виноделов, торговцев и пивоваров. УНИАН предлагает креативные поздравления с днем бармена.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 6 февраля отмечается, кроме этого.

День бармена 6 февраля - история и традиции

Известно, что сама профессия бармена появилась в XIX веке во времена "золотой лихорадки". Когда в питейных заведениях продавали абсолютно все, включая алкоголь. Позже трактиры и рестораны разделили на зоны: ту, где можно было отдыхать, и торговую. Последняя как раз и называлась баром, а человека, который продавал напитки и товары - барменом.

Читайте такжеЕжевичный глинтвейн или медовуха: 5 лучших согревающих алкогольных напитковВпервые в Украине день бармена отметили в Киеве в 2008-м году по инициативе владельцев одного из рок-клубов. Праздник никогда не был и сейчас не является государственным, но отмечают его с размахом. 6 февраля - отличный повод для барменов продемонстрировать свое мастерство и угостить людей авторскими коктейлями.

Многие заведения по всему миру в этот день устраивают шоу-программы и мастер-классы, а также предлагают гостям различные акции и скидки на барную карту.

С днем бармена - поздравления и картинки

В международный день бармена

Желаем взять большой бокал,

Наполнить доверху здоровьем,

Чтоб жизни ритм не утихал!

Приправить денежным ликером

Добавить счастья и любви!

До дна коктейль сегодня выпей!

Легко и весело живи!

Поздравляю с Международным днём бармена. Желаю крепкого здоровья, как самый крепкий ром, желаю горячей любви, как самбука, желаю яркой жизни, как пунш, желаю сладкого привкуса страсти, как ликёр, желаю зажигательного настроения, как абсент!

***

Я пожелаю всем барменам

Не уступать ни чем спортсменам.

Нужна и ловкость им, и сила,

Чтоб виски разливать с текилой.

Клиентов щедрых и веселых,

Друзей приобретать все новых.

А дальше, поздно или рано,

Вам стать владельцем ресторана.

Поздравляю с Международным днём бармена. Желаю чувствовать себя богом за барной стойкой, желаю быть везунчиком по жизни. Пусть каждый день будет ярким и вкусным коктейльчиком из таких ингредиентов как удача, счастье, радость и любовь. Желаю личных достижений в барменском творчестве, частых клиентов, интересного общения и достатка в жизни!

***

В Международный день бармена

Поздравлю, чтобы пожелать:

К лучшему будут перемены

Пускай, чтоб только процветать,

Коктейль пусть жизнь тебе готовит

Из счастья, радости, любви,

И принесёт ещё здоровья,

Мечты все воплотит твои,

Работа будет интересной

Пусть будет много чаевых,

И яркой будет жизнь, не пресной,

В ней дней - весёлых и цветных!

Поздравляем с профессиональным праздником, желаем, чтобы никогда не иссякал поток творческого позитива, вдохновения и желания создавать необычные вкусы напитков! пусть постоянно совершенствуется Ваше мастерство, привлекая благодарных и восторженных клиентов.

***

Виртуозности в работе,

Ловкости и шарма

Пожелаю в праздник твой,

Мой прекрасный бармен.

Чаевых тебе огромных

И взрывных коктейлей,

Жизнь пусть сладкая имеет

Привкус карамельный.

Пусть признание придет,

Пусть лишь восхищаются,

За хорошим настроением

Чаще обращаются.

Спасибо за лучшие напитки, за виртуозную работу, за невозмутимость, за великолепную технику и за талант быть барменом. С поздравлением, хочется выразить и уважение, и восхищение. Также пожелать хорошего настроения, бодрости, веселья, терпения и удовольствия от работы.

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