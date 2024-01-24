Праздники и выходные в феврале 2024 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В последнем месяце зимы в Украине отмечают несколько важных дат - День единения Украины, День Государственного герба Украины, День Героев Небесной Сотни. Также в феврале будет ряд профессиональных и международных праздников. Каких именно, сколько будет рабочих дней и когда будут выходные - смотрите полный календарь праздников и выходных на февраль 2024.

Праздники и выходные в феврале 2024

Календарь праздников и памятных дат этого месяца выглядит так:

  • 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка.
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака.
  • 6 февраля - День безопасности в Интернете, Международный день бармена.
  • 9 февраля - Международный день стоматолога.
  • 10 февраля - Китайский Новый год.
  • 11 февраля - День больного.
  • 13 февраля - Всемирный День радио.
  • 14 февраля - День всех влюбленных, День компьютерщика.
  • 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.
  • 16 февраля - День единения Украины.
  • 17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты.
  • 19 февраля - День Государственного герба Украины.
  • 20 февраля - День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.
  • 21 февраля - Международный день родного языка. 
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений. 
  • 24 февраля - начало полномасштабной войны России против Украины.
  • 25 февраля - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
  • 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Какие праздники в Украине и памятніе даті будут в феврале 2024 / инфографика УНИАН

Официальные выходные дни в феврале 2024 - субботы и воскресенья. Всего в месяце 29 календарных дней, так как 2024 год - высокосный, из них 21 рабочий день и 8 выходных

Видео дня

Выходные в феврале 2024: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 числа. 

Ранее мы публиковали новый православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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