Государственные, профессиональные и международные праздники в феврале, памятные даты, а также сколько будет выходных в этом месяце.

В последнем месяце зимы в Украине отмечают несколько важных дат - День единения Украины, День Государственного герба Украины, День Героев Небесной Сотни. Также в феврале будет ряд профессиональных и международных праздников. Каких именно, сколько будет рабочих дней и когда будут выходные - смотрите полный календарь праздников и выходных на февраль 2024.

Праздники и выходные в феврале 2024

Календарь праздников и памятных дат этого месяца выглядит так:

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка.

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака.

6 февраля - День безопасности в Интернете, Международный день бармена.

9 февраля - Международный день стоматолога.

10 февраля - Китайский Новый год.

11 февраля - День больного.

13 февраля - Всемирный День радио.

14 февраля - День всех влюбленных, День компьютерщика.

15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.

16 февраля - День единения Украины .

. 17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты.

19 февраля - День Государственного герба Украины .

. 20 февраля - День Героев Небесной Сотни , День социальной справедливости.

, День социальной справедливости. 21 февраля - Международный день родного языка.

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений.

24 февраля - начало полномасштабной войны России против Украины .

. 25 февраля - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Официальные выходные дни в феврале 2024 - субботы и воскресенья. Всего в месяце 29 календарных дней, так как 2024 год - высокосный, из них 21 рабочий день и 8 выходных.

Видео дня

Выходные в феврале 2024: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 числа.

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