В последнем месяце зимы в Украине отмечают несколько важных дат - День единения Украины, День Государственного герба Украины, День Героев Небесной Сотни. Также в феврале будет ряд профессиональных и международных праздников. Каких именно, сколько будет рабочих дней и когда будут выходные - смотрите полный календарь праздников и выходных на февраль 2024.
Праздники и выходные в феврале 2024
Календарь праздников и памятных дат этого месяца выглядит так:
- 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка.
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака.
- 6 февраля - День безопасности в Интернете, Международный день бармена.
- 9 февраля - Международный день стоматолога.
- 10 февраля - Китайский Новый год.
- 11 февраля - День больного.
- 13 февраля - Всемирный День радио.
- 14 февраля - День всех влюбленных, День компьютерщика.
- 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.
- 16 февраля - День единения Украины.
- 17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты.
- 19 февраля - День Государственного герба Украины.
- 20 февраля - День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.
- 21 февраля - Международный день родного языка.
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений.
- 24 февраля - начало полномасштабной войны России против Украины.
- 25 февраля - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
- 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Официальные выходные дни в феврале 2024 - субботы и воскресенья. Всего в месяце 29 календарных дней, так как 2024 год - высокосный, из них 21 рабочий день и 8 выходных.
Выходные в феврале 2024: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 числа.
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