В прошлом году дата праздника изменилась.

В сентябре православные верующие вспоминают Михайлово чудо - праздник, названный в честь Архангела Михаила, одного из высших ангелов. В Писании его также называю "князем", "вождем воинства Господня" и изображают, как главного борца против дьявола и беззакония. Рассказываем, когда праздник Михайлово чудо в 2024 году по новому церковному календарю и о традициях этого дня.

Почему праздник называется Михайлово чудо

В христианстве Архангел Михаил - самый почитаемый из небесных духов. Он считается предводителем небесного воинства, победителем дьявола и героем множества историй. Его называют архистратигом - это означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов".

Архангела Михаила несколько раз упоминают в Библии, он - единственный, кто назван по имени и упоминается также в пророчестве о Страшном Суде. На иконах Михаила изображают как крылатого молодого мужчину в доспехах с мечом или копьем - с его помощью он низвергает дьявола.

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Архистратиг Михаил также считается небесным покровителем Киева - архангел изображен на гербе города, а его скульптура установлена на главной площади страны, Майдане Незалежности. Архангел символизирует светлые силы, которые всегда готовы защищать Киев от бед.

В православии Архангела Михаила вспоминают два раза в году: в сентябре отмечают Воспоминание о чуде в Хонехе, а в ноябре - Собор Архистратига Михаила.

Воспоминание о чуде в Хонехе - это и есть праздник, который называют Михайлово чудо. По легенде святой, который умел исцелять людей, помог больной девочке обрести голос. Однажды Михаил явился во сне к ее отцу, Архиппу, и сказал, что дочка обретет дар речи, если выпьет воду из целебного источника, и указал место, где его нужно искать. Мужчина взял дочь и отправился в путь. Чудо действительно произошло: девочка выпила немного воды и заговорила.

Слава об этом чуде пошла по округе - к источнику стали приходить за исцелением, причем не только христиане, но и язычники. Многие из них обращались в христианство. Счастливый отец девочки тоже принял крещение, а рядом с источником во Фригии, близ города Иераполя, построил церковь и назвал ее именем Архистратига Михаила.

Архипп долгие годы служил в храме и проповедовал православие. Со временем здесь случилось еще оно чудо. Как-то идолопоклонники решили разрушить храм и для этого соединили русла двух рек так, чтобы их поток снес храм. Архипп стал молиться Архистратигу Михаилу - просил защитить святыню. Тогда архангел движением своего жезла раздвинул близлежащую гору и направил в эту щель водяной поток. Еще одно чудо сильнее укрепило веру христиан в благие дела святого. Место, где произошло чудо, получило название Хоны, что значит "отверстие", "расселина", а произошедшее называют "чудом в Хонех",

Какого числа Михайлово чудо в 2024 году

В прошлом году, после перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь, дата праздника изменилась - сдвинулась на 13 дней раньше.

По новому стилю Михайлово чудо теперь отмечают 6 сентября. По старому стилю дата осталась прежней - 19 сентября.

Что можно и что нельзя делать на Михайлово Чудо

Праздник, посвященный Архангелу Михаилу, в народе называют Михайлово чудо, или Михайлов день, чаще употребляют первый вариант. В эту дату принято идти в церковь, на праздничный молебен. Тем, у кого нет такой возможности, может сам помолиться святому Михаилу.

У святого просят помощи в исцелении от болезней, защиты от несправедливости, зла и недостойных людей, укрепления духовной силы. Также он считается покровителем кораблей и полков, поэтому Архангелу молятся о защите во время длительного путешествия.

Хорошо в этот день помириться с теми, на кого есть давняя обида, подать милостыню. Также в Михайлов день есть обычай печь пироги и садиться за стол с близкими и соседями.

Есть в праздник и запреты, в этот день нельзя:

работать;

что-либо резать, рубить или колоть;

ругаться, обманывать, сквернословить, обижать кого-либо;

употреблять спиртное.

Запрещается выбрасывать продукты после застолья - их нужно отдать нищим, иначе можно навлечь нужду. Также по одной из народных примет в праздник не следует мыть голову - якобы можно смыть ум.

На Михайлово чудо очень опасаются согрешить, чтобы не разгневать святого - иначе, как говорят в народе, "Михаил начнет чудить", то есть, карать.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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