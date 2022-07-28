Что означает имя Вова и как лучше всего поздравить близкого человека с именинами - узнайте в материале УНИАН.

Имя "Владимир" - славянского происхождение, означает "владеющий миром". Обладатели этого имени - уникальные личности, которые отличаются своей тягой к знаниями и необычным подходом к жизни. День Владимира в Украине 2022 отмечается 28 июля, а УНИАН рассказывает, какая открытка с днем Владимира точно понравится вашему мужчине.

Ранее мы говорили о том, что сегодня также празднуют день крещения Руси 2022.

Именины Владимира 2022 - поздравления и открытки

Сегодня твой день, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, а смело смотрит им в лицо, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!

В День Владимира Святого,

Я хочу поздравить вас.

Пусть небесный покровитель,

Не оставит вас на час.

Дарит мир, здоровье, радость,

Бережет от бед, обид.

И поток энергий светлых,

Будет пусть для вас открыт.

Поздравляю с Днём Владимира. Желаю мудрости, здоровья, крепких сил, а также уважения, любви, достатка. Пусть каждый день будет великим и успешным, пусть каждый миг дарит улыбку и добро. Желаю оставаться мужественным человеком, не знающим страхов и бед!

***

В День Святого Владимира от чистого сердца желаем Вам, чтобы святое имя великого князя вело Вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела Ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.

Вовка, Вовочка, Владимир,

Поздравления принимай.

Будет судьбой всегда хранимый,

И по жизни бед не знай.

Будь здоровым, невредимым,

Достигай любых вершин.

Будь счастливым и любимым,

С днем поздравляю именин.

Поздравляю с Днём Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

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Поздравляем всех верующих православных с Днем Святого Владимира, крестителя Руси. Без него не было бы на наших землях христианской веры в том виде, который мы знаем. Поздравляем всех Владимиров с праздником их небесного покровителя, пусть его верность долгу и родной земле ведет вас во всех начинаниях.

С Днём Владимира святого

Поздравляю от души,

Счастья самого большого

Пожелаю на всю жизнь!

Пусть великий наш креститель

Верой сердце озарит

И, как истинный хранитель,

От напастей защитит!

Царского имени сегодня день, Владимира мы поздравляем! Друзьями вечно окружен и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще ни раз сопутствуют успехам!

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Поздравляю с Днём Владимира и от души желаю, чтобы в твоей жизни всегда светило красное солнышко, чтобы сердце истинно ценило и уважало давние традиции православного народа. Пусть великий князь всегда служит примером самоотверженности, мудрости и целеустремлённости, пусть тебе всегда удаётся добиваться своего.

Святой Владимир - твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

Поздравляем с Днём крестителя Руси Равноапостольного Великого Князя Владимира. Пусть его преданность христианской вере ведет православных христиан и сейчас, напоминая нам о том, куда уходят корни нашей культуры и что они означают для каждого верующего.

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