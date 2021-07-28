Владимир - славянское имя, означает “владеющий миром”.

В среду, 28 июля, в Украине отмечают именины Владимира. Поздравления с днем ангела Владимира будут кстати, если вы хотите порадовать близкого человека.

Праздник посвящен великому князю киевскому - внуку равноапостольной княгини Ольги и человеку, который провел крещение Руси.

Именины Владимир отмечает несколько раз в году:

1 февраля - священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;

- священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого; 4 июня - мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского;

- мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского; 28 июля - равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василий);

- равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василий); 29 августа - мученика иерея Владимира и его брата Бориса;

- мученика иерея Владимира и его брата Бориса; 17 октября - благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского.

День Владимира по церковному календарю - история праздника

Князь Владимир Великий знал, что его бабушка приняла христианскую веру и стала в этом поступке первой из киевских правителей. Но сам Владимир оставался язычником.

Историк Игорь Козловский о крещении Руси говорит следующее:

Почему Русь приняла крещение? Вы знаете, что это было непростое решение, и в то время Византийская империя, которая граничила, можно сказать, с нашими землями, любая территория, которая принимала христианство от Византии, она автоматически входила в ее зону влияния. И поэтому понятно было: решение непростое для Владимира. Во время этих событий, которые с одной стороны были и политическими событиями, была необходимость для Византийского императора иметь поддержку - военную поддержку, потому что были различные восстания на территории империи и военные отряды русов принимали участие, как союзники, для того, чтобы навести порядок и империи. Но для того, чтобы ответить на просьбу императора, прислать (войска), Владимир выдвигает требование - чтобы он был женат (на царевне Анне, дочери императора Романа второго - УНИАН). И почему христианство? Потому что во-первых - это отношения с близкими соседями в Европе, и на Балканах, и на территории Малой Азии. Эти отношения уже как раз с христианскими государствами, потому что подавляющее большинство этих территорий уже приняло крещение, за исключением Восточной Европы, - подразумеваются славянские земли и балты. Также позже после наших земель будет принимать христианство Скандинавия. Но общая тенденция была понятна для Владимира. И как человек, который видел себя правителем огромной территории, а территория Восточной Европы была значительно больше, чем вообще территория Европы за ее пределами, и поэтому, чтобы объединить разные славянские племена, но вы же понимаете, мы говорим о перечне разных племен - каждое племя имело свои особенности и даже особенности своих религиозных взглядов. Свои старые связи, свои княжества - это был союз племен. Каждая столица - это фактически был центр этих племен. Для того, чтобы их объединить, - необходима была определенная идеология. К тому времени понятно, что это религиозная идеология. И решение было принято в пользу христианства как объединительный фактор. А мы знаем, что уже в христианстве уже исчезает идея этносов, а главное - это выбор уже не этнический, а конфессиональный. И поэтому решение принимать христианство как объединительную силу - было у Владимира сознательное. Понятно, что это был непростой процесс. И долгое время мы знаем, что огромные территории не были христианизированы, особенно Северо-Восточные территории, там, где находится современная Россия. Они были христианизированы только через 100-150 лет после начала христианизации.

Владимир - значение имени, характеристика личности

Славянское имя, означает “владеет миром” или “владеющий миром”. С детства маленькие Вовы любознательны и хотят поскорее использовать свои знания. Часто склонны к авантюрам и риску. Среди сверстников всегда занимают лидирующую позицию, слушается родителей. Растет смышленым и активным мальчиком. Есть предрасположенность к точным наукам, но любит общественную деятельность.

Читайте такжеЛунный календарь снов на июль 2021: подробное значение снов и предостереженияВ людях ценит ум и силу, меньшее значение придавая внешним данным. Зависим от мнения окружающих, высоко ценит похвалу. Способен сам принимать решения и нести за них ответственность.

Женщины Владимиру нравятся романтичные, а не хозяйственные. В браке, обычно, верный, но не из-за чувств, а потому что высокая занятость и зона комфорта не позволяют ему разрушить семью. Воспитанием детей в семье, как правило, занимается только женщина.

Именины Владимира - приметы и традиции

Сегодня принято поздравлять с Днем ангела всех мужчин с именем Владимир. Верующие 28 июля молятся перед иконой святого Владимира об исцелении недугов. Также можно просить о прекращении конфликтов, избавлении от врагов и укреплении веры.

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Автор: Кристина Кащавцева