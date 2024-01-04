Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

5 января по новому церковному календарю православные отмечают Навечерие Крещения Господня или Богоявления. В народном календаре - Крещенский сочельник, Голодная кутья. О традициях дня, его народных приметах, а также что отмечают в церкви 5 января по старому стилю - рассказываем в материале.

5 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 января (18 января по старому стилю) - праздник Навечерие Крещения Господня или Богоявления, который также называют Крещенским сочельником.

Крещенский сочельник знаменует окончание Святок и подготовку к величайшему событию - двунадесятому (то есть, одному из самых важных) празднику Крещения Господня.

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Праздник Крещения имеет два названия - Богоявление и Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и был установлен в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем. Смысл Богоявления стал пониматься как раскрытие миру тайны Триединого Бога в момент Крещения Иисуса Христа: в это время на него сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес назвал его сыном Божьим.

Особенностью богоявленского богослужения является освящение воды, причем, дважды: в Крещенский сочельник и в день праздника. По обычаю в Крещенский, как и Рождественский сочельник принято соблюдать строгий пост.

Праздник 5 января по старому стилю - день памяти святого Феодула Критского и еще девять мучеников. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 23 декабря.

О чем говорят приметы на 5 января

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшие дни, лето и урожай:

пошел снег, но ветра нет - лето будет урожайным и на зерновые, и на овощи;

куры беспокоятся - нужно ждать сильную метель;

ветер завывает и выпало много снега - июль будет холодным и влажным;

много звезд на небе - летом будет хороший урожай пшеницы и гороха, а если звезд не видно - не будет и грибов;

какая погода в этот день - такая и на Масленицу.

В народном календаре 5 января - праздник Крещенский сочельник, Голодная кутья. В старину верили, что накануне Крещения снег обладает целебной силой, поэтому его нужно собрать и умыться или даже выкупаться.

Что нельзя делать 5 января

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить;

выяснять отношения с родственниками, соседями;

обижаться на кого-либо;

есть непостную пищу и пить алкоголь;

думать о нехорошем.

В народе считают, что если нарушить запреты, то это может навлечь беду на весь год.

Что можно делать 5 января

В Крещенский сочельник хорошо пойти в храм - там в этот день проходит большая служба, которая завершается великим освящением воды. Освященную воду, как правило, забирают с собой, ею окропляют дом и хранят в течение всего года.

Также по народным поверьям принято в это время рисовать на домах мелом кресты - якобы это защитит от нечистых сил. День посвящают подготовке к торжеству - делают уборку и очищают душу от мрачных мыслей. На столе в этот день обязательно должна стоять голодная кутья, узвар и другие постные блюда.

Также считается, что богоявленскую ночь открывается небо и можно что хочешь просить у Бога - здоровья, мира, душевного спокойствия, сил, но просить того, что может навредить другим - нельзя. Любая молитва должна біть искренней.

В народе существует обряд, чтобы "увидеть" Крещение Господне: наливали в чашку воды и в полночь смотрели - всколыхнется или нет. Если всколыхнулась, нужно идти на улицу и смотреть небо, а говорили так: "Увидишь сполохи - проси хоть Царствия Небесного, все исполнится".

5 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Полина, Татьяна, Лукьян, Григорий, Иосиф, Роман, Евгения.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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