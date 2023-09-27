Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

28 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Харитона Исповедника. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

28 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

28 сентября (11октября по юлианскому календарю) - день памяти Харитона Исповедника, епископа Иконийского.

Харитон Исповедник жил в IV веке, в Иконии (сейчас это турецкий город Конья). В те времена правил римский император Аврелиан, который устраивал гонения на христиан. Попал под них и Харитон.

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Примером для епископа служила мученица Фекла, его землячка, которая мученически погибла за веру. Харитон решил, что поступит также, но императора Аврелиана убили, а новый правитель приказал отпустить Харитона. Поэтому святой решил посвятить свою жизнь Богу и отправился в Иерусалим. По пути на него напали разбойники, связали его, и оставили его с собой в пещере. Харитон стал ждать смерти, но в пещеру заползла змея и отравила своим ядом вино, которое выпили разбойники и погибли после. Преподобный решил остаться жить в пещере, со временем у него появились последователи, а позже возникла Фаранская лавра - очень знаменитая в Палестине.

Святой Харитон покинул ее, чтобы быть наедине, и ушел в пустыню. Там он, в пещерах Сорокадневной горы, основал Иерихонскую лавру, а позже перешел уже на новое место и создал там Суккийсккю лавру. Недалеко от нее в пещере преподобный Харитон Исповедник и провел остаток жизни, но умирать отправился в свою первую обитель - Фаранскую лавру. Похоронили его в церкви, которую построили на месте той самой пещеры разбойников.

Церковный праздник 28 сентября по старому стилю - день памяти святого великомученика Никиты Готфского.

Приметы на 28 сентября

По приметам дня судили, какими будут урожай, зима и лето:

если в этот день холодный ветер - следующее лето будет теплым;

погожий день - к холодной и снежной зиме;

гуси высоко летят - к наводнению зимой;

если листья опадают и ложатся тыльной стороной - в следующем году будет хороший урожай.

В народном календаре 28 сентября - праздник Харитонов день. По народному поверью в этот день, за три дня до праздника Покрова, нельзя есть никакие ягоды - якобы на них наплевал нечистый. Тот, кто попробует - тяжко заболеет.

Что нельзя делать 28 сентября

Что сегодня нельзя делать:

жаловаться на жизнь - к неурядицам;

обманывать;

заниматься домашними делами, выметать сор из избы - можно вымести благополучие;

делиться планами;

пересчитывать деньги;

выходить во двор и даже за порог, чтобы избежать дурного глаза.

День считается недобрым - в старину говорили, что в это время гуляют темные силы. Поэтому старались без необходимости не выходить из дома, особенно вечером. Поскольку в нынешнее время соблюдать последний запрет трудно, то можно просто перед выходом из дома помолиться.

Что можно делать 28 сентября

Преподобному Харитону Исповеднику молятся в сложных ситуациях, просят помочь принять решение, а также исцеления от недугов. В этот день хорошо подать милостыню, можно заниматься только легкой работой.

По народной примете парам, которые собираются пожениться, советуют угостить соседей кусочком медового пирога - считается, что тогда совместная жизнь будет счастливой и долгой.

28 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин, Иван, Василий, Сергей, Георгий, Алексей.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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