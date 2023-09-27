Народный праздник 28 сентября известен под названиями Харитонов день, Никита гусятник, Никита осенний.

Православная церковь Украины 28 сентября по новому календарю чтит память преподобного Харитона Исповедника, мучеников Александра и Алфея, князя Вячеслава Чешского , а также отмечает праздник Собор преподобных отцов Киево-Печерских.

Наши предки в Харитонов день старались не выходить из дома и ни с кем не ссориться. День считался удачным для наведения порчи и болезни, а потому - опасным. В этот народный праздник, по обычаям, не стоит ничего поднимать с земли и общаться с людьми, с которыми вы в плохих отношениях. Также не стоит от малознакомых и от врагов принимать подарки - на них может быть порча.

К гадалкам обращались не только со злыми намерениями, но и с различными просьбами. Больные люди просили у них исцеления, а алкоголики обращались за избавлением от зависимости. Молодожены несли ведунье пирог, чтобы она благословила брак и организовала счастливую семейную жизнь.

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В целом дата 28 сентября считается удачной для любовных дел. В давние времена в течение всего сентября молодежь устраивала вечерние посиделки, на которых девушки занимались рукоделием и сплетничали, а юноши подбирали себе невесту. Такие посиделки продолжались до полуночи, после чего каждый парень провожал понравившуюся девицу до дома.

По старому стилю в этот день чтили великомученика Никиту Готского. Святого Никиту считают покровителем домашней птицы и защитником от детских болезней. В этот день у наших предков было принято резать домашних гусей на мясо и жир. Также в этот народный праздник выкапывали корнеплоды - морковь, репу, редьку позднюю картошку. Из кореньев готовили жаркое в печи.

В праздник 28 сентября по селам часто устраивались осенние ярмарки. На них крестьяне продавали собранный за лето урожай, мясо, шкуры и пух домашних животных, одежду из овчины, дрова, телеги.

28 сентября - знак Зодиака

рожденный 28 сентября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру очень веселые и шутливые. К проблемам относятся с оптимизмом. Не любят скандалы. Бесстрашные. Очень быстро принимают решения, способны на импульсивные поступки. В молодости совершают много ошибок, которые потом исправляют.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя выметать сор из избы на улицу в этот день, иначе по выброшенному мусору могут наслать порчу.

Плохой приметой считается есть ягоды в этот день.

Нельзя спорить, скандалить с родными в этот день, вспоминать старые обиды и портить отношения.

В этот день не стоит легкомысленно относиться к деньгам: делать дорогие и ненужные покупки, покупать не качественные вещи, брать и давать в долг.

Нельзя в этот день хвастаться своими достижениями, деньгами, красотой. В этот день судьба вознаградит скромников.

Приметы погоды 28 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много муравейников в лесу - к холодной погоде.

Если на улице на паутине не сидят пауки, то скоро погода испортится.

Гроза в этот день предвещает теплую осень.

Дождь прошел - к теплой и сырой весне.

Если в праздник 28 сентября резко похолодало, то октябрь будет прохладным.

Куры начали линять - к потеплению.

Домашний скот не хочет выходить из хлева и пастись - к ухудшению погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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