Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

25 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

25 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

25 сентября (8 октября по юлианскому календарю) - день памяти святой Евфросинии Александрийской.

Преподобная Евфросиния родилась в V веке в Александрии, в богатой и знатной семье. Ее отец, Пафнутий, был христианином. В 18 лет девушку решили выдать замуж, но Евфросиния хотела стать монахиней. Она тайно приняла постриг и ушла из отцовского дома. Но побоялась, что ее найдут в женском монастыре, поэтому назвалась Измарагдом и пошла в мужской. Там Ефросиния провела 38 лет. Ее отец очень скучал о дочери, но находил утешение в беседах с иноком Измарагдом.

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Перед смертью Ефросиния Александрийская призналась отцу, что она на самом деле его дочь. Отец похоронил ее, раздал все свое имущество бедным, а сам тоже принял монашеский постриг. Следующие 10 лет, до самой смерти, он жил в келье Ефросинии.

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25 сентября по новому стилю отмечают также день памяти святого и чудотворца преподобного Сергея Радонежского.

Церковный праздник 25 сентября по старому стилю - день памяти священномученика Автонома.

Приметы на 25 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода и зима:

если на деревьях уже нет листвы - к ранней зиме;

ясный день - хорошая погода установится надолго;

заморозки в этот день - в следующем году будет хороший урожай ржи;

первый снег выпал - к урожаю пшеницы;

гром слышен - к теплой осени, ливень пошел - к затяжной зиме.

В народном календаре 25 сентября - праздник Сергей Капустник или Курятник. В этот день традиционно заготавливали капусту на зиму.

Что нельзя делать 25 сентября

Что сегодня нельзя делать:

ссориться и обижаться;

нецензурно выражаться;

завидовать;

отказывать в помощи;

лениться и бездельничать - в делах начнутся проблемы;

есть куриное мясо и яйца - преподобный Сергей Радонежский считается покровителем кур и домашней птицы.

Также по приметам нельзя поднимать с земли найденные вещи - они могут принести беду.

Что можно делать 25 сентября

У преподобной Евфросинии просят об исцелении болезней, как физических, так и духовных, а также помощи в принятии решения. Чудотворец Сергей Радонежский помогает в учебе, судебных тяжбах, исцелении и также помогает разрешать сложные жизненные ситуации.

В этот день нужно солить капусту и готовить пирожки с капустой. Хорошо сделать хотя бы одно доброе дело сегодня, чтобы привлечь в свою жизнь благодать.

25 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Ефросинья.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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