Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

2 ноября по новому церковному календарю вспоминают святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем нужно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

2 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 ноября (15 ноября по старому стилю) - день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников, которые погибли за веру в Христа.

Акиндин, Пигасий, Анемподист жили в IV веке и были придворными персидского царя Сапора Второго, а также тайно исповедовали христианство. На то время христиан преследовали, поэтому на приближенных царя донесли и вызвали их на суд. Все трое признали, что верят в Христа, поэтому их приговорили к пыткам. По преданию, сам царь в это время начал богохульствовать, и один из мучеников, не желая слышать это, воскликнул: "Да будут безгласны твои уста!" И тут царь онемел. Правитель просто обезумел от этого, рвал на себе волосы, сорвал мантию, но заговорить не мог. Тогда Акиндин пожалел его и избавил от немоты именем Господним. Но царь счел это колдовством и приказал продолжить пытки огнем - они, как и предыдущие, не увенчались успехом, пошел дождь и все затушил. Многие из народа, в том числе и мать царя, видя это, уверовали в Христа. Святые призвали уверовавших принять крещение этим дождем. Тогда царь объявил, что мучеников казнят, но разрешать похоронить. Вместе со святыми погибли также 7 тыс. христиан, которые прославили Христа, в том числе и мать царя.

Видео дня

Праздник 2 ноября по старому стилю - день памяти великомученика Артемия Антиохийского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 20 октября.

Приметы на 2 ноября

По приметам дня смотрели, какой будут погода в ближайшее время и урожай в следующем году:

снег выпал на сухую землю - будет тепло;

иней на деревьях - будет неурожай зерновых;

галки устроили птичий "базар" - погода в ближайшее время будет хорошей;

лиственница сбросила иголки - жди скоро снега.

В народном календаре 2 ноября - праздник Акиндин и Пигасий, Житница. В старину в этот день обминали лен и коноплю, а также сушили в овинах зерно. День становится все короче, а ночи - все длинее, уличные хлопоты по хозяйству переносят в дом.

Что нельзя делать 2 ноября

В этот день, как и в другие церковные праздники, есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

обижать кого-либо, ругаться, ссориться;

отказывать в помощи;

лениться.

По народным приметам в этот день не советуют оставлять без присмотра огонь - может произойти пожар. Также не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу и давать деньги в долг - лучше перенести это на другой день.

Что можно делать 2 ноября

Святых Акиндина и Пигасия считают покровителями житниц и укротителями огня, поэтому просят у них о защите урожая и дома от огня.

Считается, что в этот день нельзя не только ни с кем ругаться или обижать кого-либо, но и обязательно до захода солнца попросить прощения у тех, кого могли обидеть - из жизни уйдут многие проблемы.

В народе также задабривали духа - овинника, ему оставляли в овне хлеб с солью или кашу.

2 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян.

Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: