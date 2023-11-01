2 ноября по новому церковному календарю вспоминают святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем нужно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.
- 2 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 2 ноября
- Что нельзя делать 2 ноября
- Что можно делать 2 ноября
- 2 ноября - именины сегодня
2 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
2 ноября (15 ноября по старому стилю) - день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников, которые погибли за веру в Христа.
Акиндин, Пигасий, Анемподист жили в IV веке и были придворными персидского царя Сапора Второго, а также тайно исповедовали христианство. На то время христиан преследовали, поэтому на приближенных царя донесли и вызвали их на суд. Все трое признали, что верят в Христа, поэтому их приговорили к пыткам. По преданию, сам царь в это время начал богохульствовать, и один из мучеников, не желая слышать это, воскликнул: "Да будут безгласны твои уста!" И тут царь онемел. Правитель просто обезумел от этого, рвал на себе волосы, сорвал мантию, но заговорить не мог. Тогда Акиндин пожалел его и избавил от немоты именем Господним. Но царь счел это колдовством и приказал продолжить пытки огнем - они, как и предыдущие, не увенчались успехом, пошел дождь и все затушил. Многие из народа, в том числе и мать царя, видя это, уверовали в Христа. Святые призвали уверовавших принять крещение этим дождем. Тогда царь объявил, что мучеников казнят, но разрешать похоронить. Вместе со святыми погибли также 7 тыс. христиан, которые прославили Христа, в том числе и мать царя.
Праздник 2 ноября по старому стилю - день памяти великомученика Артемия Антиохийского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 20 октября.
Приметы на 2 ноября
По приметам дня смотрели, какой будут погода в ближайшее время и урожай в следующем году:
- снег выпал на сухую землю - будет тепло;
- иней на деревьях - будет неурожай зерновых;
- галки устроили птичий "базар" - погода в ближайшее время будет хорошей;
- лиственница сбросила иголки - жди скоро снега.
В народном календаре 2 ноября - праздник Акиндин и Пигасий, Житница. В старину в этот день обминали лен и коноплю, а также сушили в овинах зерно. День становится все короче, а ночи - все длинее, уличные хлопоты по хозяйству переносят в дом.
Что нельзя делать 2 ноября
В этот день, как и в другие церковные праздники, есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- обижать кого-либо, ругаться, ссориться;
- отказывать в помощи;
- лениться.
По народным приметам в этот день не советуют оставлять без присмотра огонь - может произойти пожар. Также не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу и давать деньги в долг - лучше перенести это на другой день.
Что можно делать 2 ноября
Святых Акиндина и Пигасия считают покровителями житниц и укротителями огня, поэтому просят у них о защите урожая и дома от огня.
Считается, что в этот день нельзя не только ни с кем ругаться или обижать кого-либо, но и обязательно до захода солнца попросить прощения у тех, кого могли обидеть - из жизни уйдут многие проблемы.
В народе также задабривали духа - овинника, ему оставляли в овне хлеб с солью или кашу.
2 ноября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян.
Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.