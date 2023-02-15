Что можно и нельзя делать на православный праздник 15 февраля.

Сегодня православная церковь отмечает один из самых древних и почитаемых праздников - Сретение Господне. Оно входит в число двунадесятых праздников, которые рассказывают о земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Празднуют Сретение через 40 дней после Рождества Христова - это точка во времени, где соединились Ветхий и Новый Заветы.

Ранее мы рассказывали, как красиво поздравить с праздником Сретение Господне и что пожелать.

Православный праздник 15 февраля - Сретение Господне

В переводе с церковнославянского "сретение" означает "встреча". По преданию, через 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф отправились с новорожденным из Вифлеема в Иерусалим. Им полагалось пойти в храм и посвятить сына Богу. На пороге храма родителей с младенцем встретил святой Симеон - он позже стал зваться Богоприимцем. Предание говорит, что этой встречи старец ждал почти 300 лет. Симеон провозгласил появление Мессии.

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Сретение Господне олицетворяет большую радость, ведь на Землю снизошел Спаситель. На иконах Иисуса изображают с сияющим нимбом над головой, на руках праведного старца, благословляя его и всех людей. Хотя есть в этом празднике и место для грусти: Богородица понимала, какая участь уготована ее сыну, но покорно приняла Волю Божью во имя спасения человечества.

Приметы на 15 февраля

В народе считается, что 15 февраля зима встречалась с весной. В этот день обращали внимание на погоду - ведь какая погода на Сретенье, такая и весна будет:

началась капель - будет урожай на пшеницу, а если вьюга - хлеба не будет;

петух напьется воды - весна будет ранняя и теплая;

солнце перед закатом выглянет - прошли последние морозы;

если небо звездное - быть поздней весне.

Что сегодня нельзя делать

15 февраля нельзя ругаться, заниматься бытовыми делами, работать по дому, выметать сор из жилища. Также в этот день не советуют отправляться в дальний путь - разлука может стать роковой или долгой. Не стоит злоупотреблять алкоголем. Есть и другие запреты, что нельзя делать на Сретение 2023, чтобы не навлечь беду.

Что можно делать 15 февраля

Сретение Господне нужно провести в кругу семьи и близких, простить обиды и примириться с родственниками.

Если есть возможность - посетите храм и помолитесь. На Сретение освящают воду и свечи - вода считается целебной, так как исцеляет от болезней и сглаза, а свечи зажигали, чтобы обратиться с особой просьбой к Богу и отогнать нечистую силу. Есть и другие ритуалы и обряды на Сретение Господне.

15 февраля можно помолиться иконе Божией Матери "Умягчение злых сердец", чтобы исцелиться от психических болезней и эпилепсии. Молитвы на Сретение Господне считаются очень сильными.

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