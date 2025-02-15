15 февраля является датой нескольких церковных и международных праздников.

Сегодняшний день примечателен несколькими торжествами и памятными датами. Мы рассказали самые интересные об этой дате - какой праздник 15 февраля отмечают в мире и Украине, что запрещено делать и кто из знаменитостей родился в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святого Онисима Византийского. По старому стилю у верующих наступает большой христианский праздник Сретение Господне.

Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечается православными и какие у него есть обычаи.

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Какой сегодня праздник в Украине

Памятный праздник сегодня в Украине - День чествования участников боевых действий на территории других государств. Торжество основано в дату вывода войск СССР из Афганистана в 1989 году.

Также 15 февраля мы отмечаем День киберспорта в Украине. Этот день посвящен спортсменам, которые соревнуются между собой в компьютерных играх.

В сегодняшнюю дату родились такие известные украинцы: актриса Катерина Крупенникова, актер Анатолий Хостикоев, участник российско-украинской войны и Герой Украины Александр Чуб.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 15 февраля праздник Всемирный день компьютера. В эту дату в 1946 году в США был запущен первый работающий электронный компьютер. Он занимал целое здание и весил 30 тонн. Машину использовали для нужд американской армии.

Ещё одна памятная дата этого - Всемирный день онкобольных детей. Его цель - улучшить условия лечения самых юных пациентов с онкологическими болезнями.

Также в мире известны сегодня праздники Европейский операционной день медсестры, День празднования одиночества, День бегемота, День зеленых стен.

Из всемирно известных личностей в этот день родились астроном Галилео Галилей, французский король Людовик XV, физик Джордж Стони, исследователь Антарктиды Эрнест Шеклтон, мультипликатор Мэтт Грейнинг,

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Онисим Овчарник. День считается удачным для ухода за овечками и покупки ягнят. Крестьяне в этот день выносили семена на улицу для закалки. 15 февраля принято угощать сирот и малоимущих людей - сделанное добро вернется человеку в двойном размере.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно понимать, какой сегодня праздник отмечается у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. Главное, что нельзя делать сегодня, это давать обещания. Даже если вы уверены, что сможете его выполнить - ничего не обещайте, иначе попадете в серьезные неприятности. Также не стоит одалживать деньги, ругаться, сквернословить.

С давних времен про этот день известные такие погодные приметы:

какой день сегодня, такой будет весна;

ночью видно много звезд - к ранней и теплой весне;

весь снег уже растаял - к урожайному году;

если дует южный ветер, то ждите засушливого лета.

Погода 15 февраля будет пасмурной и с температурой близко нуля. В некоторых областях может пройти небольшой дождь или мокрый снег.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела отмечают обладатели имен Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

По старому стилю праздник 15 февраля наступает у Василия.

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