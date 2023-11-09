Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

10 ноября по новому церковному календарю вспоминают шесть апостолов от 70-ти, в том числе Ераста и Родиона. В народном календаре - Родион и Ераст. Кого почитают по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - в материале.

10 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Апостолы Иродион, Ераст, Олимп, Сосипатр, Куарт и Тертий жили в I веке и были избраны в число апостолов от 70-ти. Сведений о них сохранилось не очень много.

Известно, что Сосипатр Иконийский был епископом Иконии, проповедовал на острове Керкире (Корфу). Правитель этого острова заключил святого в тюрьму, но Сосипатр и там продолжил проводить проповеди и обращать язычников в христианство. Когда правитель сменился, то приказал бросить апостола казнить - в кипящую смолу, но апостол остался невредим. Увидев это, правитель уверовал в Христа и Сосипатр крестил его. Ппедание говорит, что когда спустя время у правителя умер сын, то апостол воскресил его. Сосипатр Иконийский жил на острове и умер в глубоко старости.

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Об Олимпе известно лишь, что он был казнен в Риме. Апостола Куарта лишь раз упоминает Павел в послании к римлянам. Согласно преданию, Куарт был епископом Бейрута - там он и умер, но прежде обратил в веру немало язычников. Тертий был родом из Коринфа и есть версия, что он переписывал послание Павла с оригинала и делал перевод на греческий. Также Тертий был вторым епископом в Иконии после Сосипатра и мученически погиб за веру.

Ераст был знатного рода и учеником Павла. Сначала он был хранителем казны в Коринфе, а после - в Иерусалимской церкви. Ераст также проповедовал в Македонии, и, скорее всего, уверовал в Христа, когда услышал проповедь апостола Павла в Коринфе. Какое-то время они вместе с Павлом были в Иерусалиме, а позже Ераст стал епископом Панеадским в северной Палестине. Он дожил до глубокой старости.

Апостол Иродион также был епископом, но в городе Параса и распространял христианство среди язычников. Апостол Павел вспоминает Родиона в своем послании к римлянам, и Родион приходился родственником Павлу. Известно, что однажды на епископа напали язычники и избили до полусмерти. Но тогда Родион не умер, а продолжил проповедовать. В Риме он умер мученической смертью вместе с апостолами Петром и Павлом.

Праздник 10 ноября по старому стилю - день памяти святой Параскевы Иконийской, известной как Параскева Пятница. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 28 октября.

Приметы на 10 ноября

По приметам этого дня предсказывали погоду на ближайшее время:

если листья с вишни не опали - тепло продержится долго;

туман утром - будет потепление;

круг возле луны - грядет буря;

увидели белку в этот день - установится теплая погода.

В народном календаре 10 ноября - праздник Ераста и Родиона. Считается, что с этого дня начинаются настоящие морозы, но при нынешнем потеплении климата так происходит не всегда.

Что нельзя делать 10 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, устраивать склоки;

сквернословить и сплетничать;

отказывать в помощи и милостыне;

давать деньги в долг.

По народным приметам в этот день не следует лишний раз выходить из дома, а также делать уборку и выносить мусор, чтобы не вынести из дома достатка. Не советуют приметы также отправляться в дальнюю дорогу - она из-за погоды может быть плохой.

Что можно делать 10 ноября

У шести святых апостолов просят об укреплении духа и веры, о помощи в трудных ситуациях и решении проблем.

В этот день можно пойти в церковь - наши предки освящали в храмах хлеб и соль, которыми после кормили домашний скот, чтобы он благополучно перенес зиму. Также есть поверье, что если угостить освященным хлебом с солью того, с кем вы давно не в ладах, то вскоре помиритесь.

На Родиона и Ераста принято помогать нищим: делиться едой и одеждой. Считается, что нищим ближе к Господу, и если они помолятся за благодетелей, то эти молитвы точно будут услышаны.

10 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Александр, Алексей, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Пётр, Прокофий, Родион, Эраст, Анна, Ольга.

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