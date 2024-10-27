28 октября: церковный праздник сегодня, о чем попросить у женской заступницы

Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 28 октября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

28 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Параскеву Иконийскую, известную в народе как Параскева Пятница,а также преподобного Иова, игумена Почаевского. О традициях и приметах 28 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 28 октября по новому церковному календарю (10 ноября по старому) - день памяти святой Параскевы Иконийской и преподобного Иова Почаевского.

Видео дня

Параскева родилась в III веке, в семье сенатора, в городе Иконий (ныне Турция). Семья Параскевы была богатой, но девушка с юных лет вела аскетический образ жизни. Ее родители были христианами и особо почитали пятницу - это день крестных страданий Иисуса Христа, поэтому назвали дочь Параскевой (в переводе с греческого - "приготовление к субботе").

Параскеву воспитали в христианских традициях, но она рано осиротела. Девушка не оставила веру, хотя и жила во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Попала под них и Параскева - она отказалась поклоняться языческим идолам и стала жертвой мучителей, девушку казнили.

***

Преподобный Иов, игумен Почаевский и чудотворец, в миру известен был как Иван Железо. Он родился в середине ХVI века в Галиции, а уже в 10 лет ушел в Преображенский Угорницкий монастырь. В 12 лет мальчик принял монашество. Вскоре он удостоился священнического сана и стал управлять монастырем - во главе его он прослужил более 20 лет, часто - в обстановке гонений на православие со стороны католиков и униатов.

В начале ХVII века преподобный ушел на Почаевскую гору. Он поселился в пещере возле древней Успенской обители. Монахи монастыря полюбили отшельника и решили избрать его своим игуменом. Иов был кроток, сам очень много работал. После 1642 года преподобный принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он уходил в затвор на три дня, иногда - на целую неделю.

Умер преподобный в 1651 году, ему на то время было уже более 100 лет. 28 августа 1659 года мощи святого открыли после того, как Иов троекратно являлся киевскому митрополиту Дионисию. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты и закрыли доступ к мощам преподобного, но спутя 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих.

В 1831 году, после воссоединения униатов с православной церковью, мощи святого Иова вновь торжественно открыли, а Почаевский монастырь стал лаврой.

Какой церковный праздник 28 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти святых Евфимия Солунского, Лукиана Антиохийского, а также священномученика Лукиана Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 28 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима и погода в ближайшее время:

солнце на восходе в облаках - к ненастью;

небо ясно-синее, насекомые не спрятались и тусклые звезды ночью - к теплой зиме;

вечернее небо чистое, а луна в багровом свечении - зима будет морозной и снежной;

снег выпал - в следующем году будет богатый урожай хлеба.

В народном календаре 28 октября - праздник Параскева Пятница, Параскева Льняница. В старину с этого дня начинали мять и трепать лен, первый пучок льна освящали в церкви и прикрепляли возле иконы святой.

Что нельзя делать сегодня, 28 октября

В церковный праздник 28 октября, как и в другой день, церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен и клеветы осуждения, жадности, зависти, мести, лени, отчаяния.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться, выяснять отношения с родственниками и мужьями, отказывать в помощи. Женщинам в этот день не советуют стирать, а также шить, вязать, вышивать и прясть.

Что можно делать 28 октября

Святая Параскева издавна считалась женской заступницей. Ее образ в доме приносит благополучие и счастье, бережет от нечисти и болезней. В старые времена икону Параскевы украшали целебными цветами и травами, которые по надобности прикладывали к больному месту, готовили из них целебные отвары, в настоях купали детей, чтобы они не болели.

В православный праздник сегодня к святой Параскеве обращаются с просьбами об удачном замужестве, семейном благополучии, просят даровать ребенка, легких родов и здоровья для будущего малыша. Также у святой часто спрашивают совета, чтобы найти выход из трудной житейской ситуации.

Кто отмечает день ангела 28 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Афанасий, Наум, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Иван, Максим, Арсений.

По старому стилю день ангела у Дмитрия, Ефима, Афанасия, Лукьяна, Дениса, Ивана.

Вас также могут заинтересовать новости: