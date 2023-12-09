Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

10 декабря по новому церковному календарю вспоминают святых мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. В народном календаре - Мина Красноречивый. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают в церкви 10 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

10 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 декабря (23 декабря по старому стилю) - день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру в Христа в начале IV века. Это были времена правления императора Максимина, который был язычником. Император послал своего подданого Мину, который обладал особым даром красноречия, из Афин в Александрию - подавить смуту между христианами и язычниками. Мина примирил враждующих, но так как сам был тайным христианином, то использовал свое поручение для проповеди христианства. В этом помогал его секретарь Евграф.

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Узнав об этом, Максимин тут же направил в Александрию Ермогена, чтобы он свершил суд над Миной и очистил город от христиан. Ермоген был язычником, но при этом отличался честностью и его знали, как очень справедливого человека. Увидев, как мужественно Мина переносит истязания, после которых он еще и чудесным образом исцелился, Ермоген сам уверовал в Христа.

Император лично приехал в Александрию, но, увидев стойкость Мины, Ермогена и Евграфа, только ожесточился и приказал казнить всех троих. Тела выбросили в море, но позже мощи святых обрели и перенесли в Константинополь.

Праздник 10 декабря по старому стилю - день памяти преподобного Романа Антиохийского и чудотворной иконы Божией Матери "Знамение". Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 27 ноября.

О чем говорят приметы на 10 декабря

По приметам дня судят, какой будет погода - морозной или теплой:

яркие звезды в ночь на 10 декабря - к морозу, а если тусклые - к оттепели;

воробьи утром громко чирикают - жди потепления;

заря багряная - к сильному ветру;

дым из трубы поднимается к небу - будет сильный мороз, стелется к земле - потеплеет.

В народном календаре 10 декабря - праздник Мина Красноречивый. В старину считали, что святой этого дня предостерегает людей от сумерек, которые не дают отличить свет от тьмы, а добро от зла.

Что нельзя делать 10 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться и повышать голос - категорически запрещено;

отказывать в милостыне и помощи;

нарушать правила поста;

обижать людей и животных.

По народным приметам, в этот день не стоит засиживаться дома, а следует провести день с пользой для ближних.

Что можно делать 10 декабря

В этот день можно пойти в храм или помолиться святым дома. Мина принадлежит к чину святых воинов вместе со святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, Феодором Стратилатом. К подвигу святого Мины обращаются, как к примеру миротворчества. Кроме этого, мученика считают целителем глазных болезней - по преданию, он обладал даром чудотворения и даже возвращал слепым зрение, святому молятся о физическом здоровье глаз и просят "раскрыть глаза" на правду и ложь.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

Женщинам в этот день хорошо заняться рукоделием - считается, что оно принесет удачу.

10 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ангелина, Виктория, Евгений, Иван, Степан.

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