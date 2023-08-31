Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

1 сентября но новому церковному календарю почитают память святого Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. В этот же день - начало индикта, церковное Новолетие, то есть, Новый год. О традициях и запретах на этот церковный праздник - рассказываем в материале.

1 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

Симеон Столпник родился в IV веке в Каппадокии. В юном возрасте он был овечьим пастухом. Однажды он услышал в церкви песнопения, они так понравились Симеону, что он пошел в ближайший монастырь и через неделю его приняли в число братии.

В 18 лет Симеон принял постриг, соблюдал строжайшее воздержание и постоянно молился. Стремление юного монаха было таким сильным, что игумен даже встревожился. Он предложил юноше либо соблюдать меру, либо уйти из монастыря. Тогда монах поселился на дне высохшего колодца. А к игумену во сне явились ангелы и велели вернуть юношу в монастырь. Но и в этот раз Симеон не задержался, а ушел жить в пещеру. Первые 4 недели Великого поста он жил без воды и еды, половину срока молился стоя, а половину - сидя. Бог наделил святого даром исцеления и к нему потянулись люди. Но Симеон хотел уединения. Тогда он построил столп высотой 4 метра и поселился на нем. Поэтому монаха прозвали Симеон Столпник.

Видео дня

Позже Симеон Столпник сделал столп повыше - до 45 метров и возвёл вокруг него ограду. Прожил святой до 80 лет, 47 из них он провел на столпе. Похоронили монаха недалеко от его столпа, а на том месте позже построили монастырь.

***

Новолетие - это церковный праздник, посвящённый наступлению Нового года (Нового лета от Сотворения мира). В этот день православные христиане просят Бога о даровании благословения на новый, начавшийся год.

Народные приметы на 1 сентября

По приметам дня судили, какой будет погода и зима:

теплая погода в этот день - зима тоже будет теплой;

гуси улетают - будет ранняя зима;

мухи кусаются - погода испортится;

с утра день пасмурный - осень будет дождливой.

В народе 1 сентября - праздник Семен Летопроводец, Семенов день. Считалось, что осень уже вступает в свои права, но перед этим дарит людям бабье лето. С завершением лета завершался и год, поэтому начиналось новолетие.

1 сентября - что сегодня нельзя делать

Есть несколько строгих запретов этого дня:

запрещено сквернословить и ругаться;

не следует жаловаться на жизнь, думать о плохом - весь негатив следует отпустить, иначе он удвоится;

нельзя пылесосить или подметать - к семейным неурядицам;

не следует одалживать соль - это к несчастью.

Также в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать еду, иначе можно навлечь голод - всю оставшуюся пищу следует отдать нуждающимся или животным.

Что можно делать 1 сентября

У святого Симеона просят терпения, духовных и физических сил, а также молят об исцелении от тяжелых заболеваний.

В старину в этот день традиционно устраивались гуляния и накрывали щедрый стол. День считается благоприятным для переезда, а у тех, кто сделает предложение или сыграет свадьбу 1 сентября, брак будет долгим и крепким.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: