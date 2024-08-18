19 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Андрея Стратилата и других с ним. Рассказываем о традициях и приметах 19 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
19 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
18 августа по новому церковному календарю (31 августа по старому) - день памяти Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
Андрей Стратилат жил в III веке, во времена правления императора Максимиана. Во время войны с Сирией Андрею дали титул "стратилат" - что означало главнокомандующий. Андрей командовал римским войском и отличался своим мужеством, справедливостью и военным талантом.
Со своим небольшим отрядом самых храбрых воинов Андрей выступил против напавших на империю персов. Перед битвой Андрей, который уверовал в Христа, убедил своих воинов-язычников молиться Спасителю. Им удалось заставить многочисленное войско персов бежать, и Андрей с отрядом вернулись победителями. Но о том, что полководец - христианин, завистники донесли императору и Андрея привели на суд. Его и его воинов пытали, но они так и не отказались от веры. Боясь гнева армии, император не казнил Андрея, но тайно заказал убийство – его и солдат-христиан.
Андрей с дружиной направились в город Тарс, где приняли крещение. Погоня настигла их в горном ущелье, воины сражались и молились, но погибли. По легенде, в этот момент из земли забил источник с целебной водой.
Церковный праздник 19 августа по старому стилю
Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на Преображение Господне.
О чем говорят приметы на 19 августа
Считается, что по приметам дня можно определить, какой будет осень и зима:
- погода теплая и солнечная - такая же будет в сентябре и октябре;
- журавли отлетают на юг - зима будет ранней;
- дует южный ветер - в следующем году будет хороший урожай овса
- утром густой туман - зима будет снежной.
В народном календаре 19 августа - праздник Андрей Тепляк, который прозвали так потому, что в этот день обычно дует теплый ветер. Народный праздник 19 августа известен также как Фекла-свекольница, Яблочный Спас.
Что нельзя делать 19 августа
19 августа, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, злости, сплетен, зависти и жадности, мести, а также отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы дня не советуют говорить о деньгах и грядущих тратах - планы могут сорваться. Не следует заниматься рукоделием, ремонтом вещей и обуви - есть риск пораниться, а также следует избегать ссор, иначе из дома надолго уйдут мир и покой.
Что можно делать 19 августа
К святому Андрею Стратилату обращаются с молитвами о защите Родины от войны, просят исцеления от болезней. Святой считается покровителем военных, ему возносят молитвы о защите воинов и просят покровительства на военной службе.
Согласно народным обычаям с этого дня можно приступать к сбору свеклы и других корнеплодов. Из свеклы готовят блюда - борщ, винегрет. Считается, чтобы для того, чтобы год был успешным, сегодня обязательно нужно съесть миску наваристого борща.
19 августа - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.
По старому стилю именины празднуют Анатолий, Борис и Роман, Глеб и Давид, Иван, Николай, Христина.