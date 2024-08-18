Какой церковный праздник отмечают 19 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

19 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Андрея Стратилата и других с ним. Рассказываем о традициях и приметах 19 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

19 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

18 августа по новому церковному календарю (31 августа по старому) - день памяти Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

Андрей Стратилат жил в III веке, во времена правления императора Максимиана. Во вре­мя вой­ны с Си­ри­ей Ан­дрею да­ли ти­тул "стра­ти­лат" - что означало глав­но­ко­ман­ду­ю­щий. Андрей командовал римским войском и отличался своим мужеством, справедливостью и военным талантом.

Со своим небольшим отрядом самых храбрых воинов Андрей выступил против напавших на империю персов. Перед битвой Андрей, который уверовал в Христа, убедил своих воинов-язычников молиться Спасителю. Им удалось заставить многочисленное войско персов бежать, и Андрей с отрядом вернулись победителями. Но о том, что полководец - христианин, завистники донесли императору и Андрея привели на суд. Его и его воинов пытали, но они так и не отказались от веры. Боясь гнева армии, император не казнил Андрея, но тайно заказал убийство – его и солдат-христиан.

Андрей с дружиной направились в город Тарс, где приняли крещение. Погоня настигла их в горном ущелье, воины сражались и молились, но погибли. По легенде, в этот момент из земли забил источник с целебной водой.

Церковный праздник 19 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на Преображение Господне.

О чем говорят приметы на 19 августа

Считается, что по приметам дня можно определить, какой будет осень и зима:

погода теплая и солнечная - такая же будет в сентябре и октябре;

журавли отлетают на юг - зима будет ранней;

дует южный ветер - в следующем году будет хороший урожай овса

утром густой туман - зима будет снежной.

В народном календаре 19 августа - праздник Андрей Тепляк, который прозвали так потому, что в этот день обычно дует теплый ветер. Народный праздник 19 августа известен также как Фекла-свекольница, Яблочный Спас.

Что нельзя делать 19 августа

19 августа, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, злости, сплетен, зависти и жадности, мести, а также отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы дня не советуют говорить о деньгах и грядущих тратах - планы могут сорваться. Не следует заниматься рукоделием, ремонтом вещей и обуви - есть риск пораниться, а также следует избегать ссор, иначе из дома надолго уйдут мир и покой.

Что можно делать 19 августа

К святому Андрею Стратилату обращаются с молитвами о защите Родины от войны, просят исцеления от болезней. Святой считается покровителем военных, ему возносят молитвы о защите воинов и просят покровительства на военной службе.

Согласно народным обычаям с этого дня можно приступать к сбору свеклы и других корнеплодов. Из свеклы готовят блюда - борщ, винегрет. Считается, чтобы для того, чтобы год был успешным, сегодня обязательно нужно съесть миску наваристого борща.

19 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

По старому стилю именины празднуют Анатолий, Борис и Роман, Глеб и Давид, Иван, Николай, Христина.

Вас также могут заинтересовать новости: