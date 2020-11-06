6 ноября - 310-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 55 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 6 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день без бумаги, День поиска центра города, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениВ США - День саксофона, День начос, в Самоа - День посадки деревьев, в Доминикане - День Конституции, в Узбекистане - День работника культуры, в Финляндии - День шведской культуры, в Таджикистане - День Конституции, в Марокко - День Зеленого марша, в Аргентине - День банковского работника, в Португалии - День блаженного Нуно, в Швеции - День памяти короля Густава II Адольфа.

Памятные даты 6 ноября, годовщины и события

6 ноября 1492 года Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. Это произошло на острове Куба. Туземцы держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли «тобако», и время от времени выпускали из носа ароматный дым. Так европейцы впервые познакомились с табакокурением. Проникновению табака в Европу способствовал монах Роман Панэ, который во время второй экспедиции Колумба побывал в Америке в качестве миссионера. Он привез в Испанию табачные семена и стал выращивать это растение как декоративное. Уже в 1496 году первые табачные плантации появились в Испании, в 1559 году - в Португалии, а оттуда, в 1560 году - во Франции. В конце 16 - начале 17 веков курение распространилось и на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. Увлечение табаком было настолько сильным, что данному растению стали приписывать лечебные свойства, считая его чуть ли не панацеей. Так, французский посол в Португалии Жане Нико преподнес королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости, а также как средство от головной боли и многих болезней. В знак благодарности королева назвала «чудодейственное лекарство» именем своего посланника — никотин. Неумеренное потребление табака нередко приводило к тяжелым отравлениям, что побудило власти и церковь начать борьбу с курением. В Америке, например, курильщиков казнили, в Турции - сажали на кол, в Италии - отлучали от церкви и заживо замуровывали в стены. Еще в 1604 году английский король Яков I в труде «О вреде табака» писал: «Курение - отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и опасный для легких обычай».

В 1887 году был основан шотландский футбольный клуб «Селтик».

В 1960 году была открыта первая очередь Киевского метрополитена - участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с 5 станциями: «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр».

6 ноября 1919 года в Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Кстати, Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались присудить премию автору столь революционных теорий. В конце концов был найден дипломатичный выход: премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную экспериментально работу, но текст решения содержал нейтральное добавление: «… и за другие работы в области теоретической физики».

В 1987 году была открыта станция Киевского метрополитена «Ленинская», ныне «Театральная».

В 1995 году был выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 ноября чтит икону Богородицы «Всех скорбящих Радость». Другие названия праздника: «Светец», «Скорбящая Божья Мать», «День Арефы», «Афанасий».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нужно сдерживать себя от эмоций, а их будет много. Не проявляйте высокомерие, брезгливость и злость. Также лучше не идти на необоснованные риски. Постарайтесь быть осторожнее с зеркалами.

Приметы на 6 ноября

Читайте такжеДень бухгалтера 2020 в Украине: дата и история праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- вороны в стаи собираются – к обильному снегопаду.

6 ноября именины

Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана и Виктории.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная