27 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

27 апреля – 117-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 248 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 27 апреля 2020

В этот день мир отмечает День рождения «памперсов» и Всемирный день графического дизайна.

В США празднуют День азбуки Морзе, День мясных ребрышек, в Финляндии - День ветеранов, в Нидерландах - День короля, в ЮАР - День свободы, в Сьерра-Леоне - День независимости, в Того - День независимости, в Австрии - День Второй республики, в Словении - День национального сопротивления.

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Памятные даты 27 апреля, годовщины и события

В 1521 году на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

В 1667 году уже давно ослепший английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом же году и ставшую лучшей в его творчестве поэму «Потерянный рай».

В 1828 году был открыт Лондонский зоосад.

В 1865 году на реке Миссисипи близ Мемфиса вследствие взрыва парового котла затонул колесный пароход «Султанша», который вез на север освобожденных пленных солдат северян. Погибли 1653 человека, спасся в катастрофе 741 человек. Более семидесяти скончались чуть позже. Это кораблекрушение по сей день удерживает печальный рекорд по числу жертв на речном транспорте и является крупнейшим кораблекрушением в истории человечества.

В 1961 году Сьерра-Леоне получило независимость от Великобритании.

В 1965 году в США были запатентованы первые одноразовые подгузники - «памперсы».

В 1975 году в гонке Формулы-1 зачетные очки впервые набрала женщина.

В 1986 году началась эвакуация населения города Припять вследствие Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были вывезены все 40 тысяч его жителей.

27 апреля 2005 года совершил первый полет широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский авиалайнер Airbus А380.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 апреля чтит память святителя Мартина исповедника. В народе день назвали Мартын Лисогон. Этот день является удачным для смотрин и сватовства.

Что сегодня нельзя делать

На Мартына желательно не ходить в гости, чтобы не оставить в чужом доме свое благополучие и успех.

Приметы на 27 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- мокро и грязно – пашня будет хорошей;

– день теплый - к скорому похолоданию.

27 апреля именины

Именины у Мартина, Антона, Ивана, Валентина и Александра.