День ангела Дениса: поздравления в картинках, стихах и открытках

День ангела Дениса 2020 отмечается несколько раз в году, в том числе - сегодня.

Именины Дениса 2020, согласно календарю именин на март 2020, отмечаются 28 марта.

В один день с Денисом свои Дни ангела отмечают также Александр, Алексей, Михаил и Тимофей.

Именины Дениса по церковному календарю

Православные именины Дениса отмечаются:

17 января – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский;

23 марта – мученик Дионисий;

28 марта – праведный Дионисий;

4 мая – мученик Дионисий Пергийский, воин;

19 мая – мученик Дионисий;

25 мая – преподобный Дионисий Радонежский;

31 мая – мученик Дионисий;

14 июня – преподобный Дионисий, игумен Глушицкий;

16 июня – мученик Дионисий;

8 июля – преподобный Дионисий Афонский;

9 июля – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;

17 августа – мученик Дионисий, отрок Ефесский;

31 августа – священномученик Дионисий;

10 сентября – преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;

12 сентября – преподобный Дионисий Островский;

18 сентября – мученик Дионисий;

16 октября – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, и преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;

18 октября – священномученик Дионисий, епископ Александрийский;

28 октября – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;

4 ноября – мученик Дионисий, отрок Ефесский;

14 ноября – преподобный Дионисий Афонский;

2 декабря – мученик Дионисий;

12 декабря – священномученик Дионисий, епископ Коринфа;

30 декабря – святитель Дионисий, архиепископ Егинский.

Денис: значение имени и характеристика

Имя Денис происходит от древнегреческого "посвященный богу Дионису".

Он очень общительный мальчик. Хорошо ладит не только с людьми, но и с животными. При этом мужчиной вырастает корыстным и расчетливым.

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По жизни Денис – человек удачливый, а вот с первым браком у него бывают проблемы.

Имя Денис лучше всего подходит Скорпионам, Водолеям, Близнецам и Рыбам.

Отличная сочетаемость имени Денис с обладателями имени: Александра, Анна, Евгения, Екатерина, Клавдия, Лариса, Марина, Полина, Софья и Лиана, сложная – Антонина, Зинаида, Зоя, Инна, Ирина, Ольга, Француаза.

Поздравления с именинами Дениса

Чтобы жизнь была интересной, нужно, чтобы родители нарекли маленького человека, как тебя, Денисом. Ты всегда чем-то увлечен, постоянно предлагаешь своим друзьям какие-то сумасшедшие идеи, которые в итоге оказываются гениальными. Мы уже знаем: если ты что-то задумал, готовиться надо к полному отрыву. Так держать! С именинами, Денис!

***

Денис, тебя я поздравляю,

Хочу успехов пожелать.

Добьешься многого ты, знаю,

Пусть все получится на пять.

***

С праздником тебя, Денис!

Пусть всё будет зашибись.

Пусть удача ждет во всём,

Радость пусть приходит в дом.

В этот день тебе желаю

Оставаться молодым,

Никогда не огорчаться,

Быть веселым, озорным.

Пусть здоровье будет крепким,

Не болел чтоб никогда,

Счастье будет пусть огромным

На пути твоем всегда.

***

Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днем! Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твое окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.

***

Ни одно мероприятье

Без Дениса не пройдет,

Он в общении приятен,

Всех он за собой ведет,

Развлечения предложит,

Всех всегда развеселит,

Мы ему желаем счастья,

Жить без горя и обид!

Пусть Денис и дальше будет

Оптимизма не терять,

И огромнейшей харизмой

Сможет всех он обаять.

***

Живи счастливо, улыбайся!

Удачей каждой наслаждайся!

И новый день встречай всегда,

Как — будто он твоя мечта.

Денис, пускай твои сомненья

Уйдут за красный горизонт.

И ночью в вещем сновиденье

Узнаешь лучший в жизни ход.

И в радужных объятьях мира

Пускай живет твоя душа.

Поет тебе святая лира,

Так безмятежна и чиста.

***

Желаю преданных друзей,

Любви взаимной и большой,

Мечты пусть сбудутся скорей,

Чтоб стала жизнь твоя цветной!

Картинки с днем Ангела Дениса

День ангела Дениса: видео