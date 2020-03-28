День ангела Дениса: поздравления в картинках, стихах и открытках
Именины Дениса 2020, согласно календарю именин на март 2020, отмечаются 28 марта.
В один день с Денисом свои Дни ангела отмечают также Александр, Алексей, Михаил и Тимофей.
Именины Дениса по церковному календарю
Православные именины Дениса отмечаются:
17 января – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский;
23 марта – мученик Дионисий;
28 марта – праведный Дионисий;
4 мая – мученик Дионисий Пергийский, воин;
19 мая – мученик Дионисий;
25 мая – преподобный Дионисий Радонежский;
31 мая – мученик Дионисий;
14 июня – преподобный Дионисий, игумен Глушицкий;
16 июня – мученик Дионисий;
8 июля – преподобный Дионисий Афонский;
9 июля – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;
17 августа – мученик Дионисий, отрок Ефесский;
31 августа – священномученик Дионисий;
10 сентября – преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
12 сентября – преподобный Дионисий Островский;
18 сентября – мученик Дионисий;
16 октября – священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, и преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
18 октября – священномученик Дионисий, епископ Александрийский;
28 октября – святитель Дионисий, архиепископ Суздальский;
4 ноября – мученик Дионисий, отрок Ефесский;
14 ноября – преподобный Дионисий Афонский;
2 декабря – мученик Дионисий;
12 декабря – священномученик Дионисий, епископ Коринфа;
30 декабря – святитель Дионисий, архиепископ Егинский.
Денис: значение имени и характеристика
Имя Денис происходит от древнегреческого "посвященный богу Дионису".
Он очень общительный мальчик. Хорошо ладит не только с людьми, но и с животными. При этом мужчиной вырастает корыстным и расчетливым.
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По жизни Денис – человек удачливый, а вот с первым браком у него бывают проблемы.
Имя Денис лучше всего подходит Скорпионам, Водолеям, Близнецам и Рыбам.
Отличная сочетаемость имени Денис с обладателями имени: Александра, Анна, Евгения, Екатерина, Клавдия, Лариса, Марина, Полина, Софья и Лиана, сложная – Антонина, Зинаида, Зоя, Инна, Ирина, Ольга, Француаза.
Поздравления с именинами Дениса
Чтобы жизнь была интересной, нужно, чтобы родители нарекли маленького человека, как тебя, Денисом. Ты всегда чем-то увлечен, постоянно предлагаешь своим друзьям какие-то сумасшедшие идеи, которые в итоге оказываются гениальными. Мы уже знаем: если ты что-то задумал, готовиться надо к полному отрыву. Так держать! С именинами, Денис!
***
Денис, тебя я поздравляю,
Хочу успехов пожелать.
Добьешься многого ты, знаю,
Пусть все получится на пять.
***
С праздником тебя, Денис!
Пусть всё будет зашибись.
Пусть удача ждет во всём,
Радость пусть приходит в дом.
В этот день тебе желаю
Оставаться молодым,
Никогда не огорчаться,
Быть веселым, озорным.
Пусть здоровье будет крепким,
Не болел чтоб никогда,
Счастье будет пусть огромным
На пути твоем всегда.
***
Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днем! Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твое окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.
***
Ни одно мероприятье
Без Дениса не пройдет,
Он в общении приятен,
Всех он за собой ведет,
Развлечения предложит,
Всех всегда развеселит,
Мы ему желаем счастья,
Жить без горя и обид!
Пусть Денис и дальше будет
Оптимизма не терять,
И огромнейшей харизмой
Сможет всех он обаять.
***
Живи счастливо, улыбайся!
Удачей каждой наслаждайся!
И новый день встречай всегда,
Как — будто он твоя мечта.
Денис, пускай твои сомненья
Уйдут за красный горизонт.
И ночью в вещем сновиденье
Узнаешь лучший в жизни ход.
И в радужных объятьях мира
Пускай живет твоя душа.
Поет тебе святая лира,
Так безмятежна и чиста.
***
Желаю преданных друзей,
Любви взаимной и большой,
Мечты пусть сбудутся скорей,
Чтоб стала жизнь твоя цветной!
Картинки с днем Ангела Дениса
День ангела Дениса: видео