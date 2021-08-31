Денис, обычно, отличается эмоциональностью, своенравием и нерушимой принципиальностью

Данное имя считается очень популярным и занимает 20-30 места в рейтинге "100 самых популярных мужских имен". Ребенок, названный таким именем, получает от Вселенной много испытаний и трудностей, но награда за это не заставляет себя долго ждать. Ранее мы рассказывали о том, какое значение имени Антон предлагают специалисты и что ждет его обладателя в будущем.

Денис: значение и происхождение

Читайте такжеЗначение имени Алина: характер, судьба, совместимость с другими именамиМужское имя Денис по происхождению древнегреческое. Первоначально оно являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое в свою очередь происходит от древнегреческого имени Дионисиос, что означает "принадлежащий Дионису".

В мифологии Древней Греции, как известно, Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения и производительных сил природы. Поэтому иногда имя Денис толкуют как "весельчак", "гуляка".

Вариации имени Денис

Распространенные сокращенные варианты и уменьшительно-ласкательные вариации имени: Дениска, Дэн, Деня, Денюся, Деша.

Похожие имена: Дионисос, Дэнис, Дени, Дионисио, Даниз, Денеш, Дионис, Дионисий.

Кроме того, от мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.

Денис в детстве

Детство мальчика по имени Денис наполнено движением и активностью, его просто переполняет положительная энергия. Этот малыш неугомонный и непоседливый, вечно в движении, постоянно придумывает все новые и новые занятия и дела.

Денис в целом растет послушным и общительным мальчиком. Он - приветливый, добрый и озорной ребенок, который в дальнейшем становится довольно скромным и открытым юношей.

Характерными чертами Дениса в детстве являются активность, коммуникабельность, принципиальность, эмоциональность и хорошие организаторские способности.

Вероятно, что в школьные годы Денис не очень старателен или усидчив, однако он быстро понимает и легко запоминает информацию. Усидчивым этот мальчик может стать лишь тогда, когда найдет себе занятие по душе.

Денис: характер и судьба

Став мужчиной, Денис всегда будет в центре внимания. К тому же значение этого имени вызывает расположение к себе окружающих.

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиМужчина с таким именем усидчив и очень аккуратен, чрезвычайно везуч, хотя любит кропотливую работу, преодоление трудностей. Так, у взрослого Дениса может появиться тяга к путешествиям, увлекательным экскурсиям и экстриму.

Денис - принципиальный мужчина, по жизни придерживающийся норм морали, но без фанатизма. Обладая быстрым и подвижным умом, Денис при необходимости может очень хорошо врать.

Жизнь этого мужчины, основывается на воле случая, на везении, на удаче. Зато Денис творчески развит, обладает прекрасной фантазией и с легкостью идет на контакт. В то же время переменчивое настроение часто играет с ним злую шутку: Денис быстро перегорает касаемо своих идей.

Денис в любви и браке

Денис часто окружен повышенным женским вниманием, поскольку обладает приятной внешностью и знает, как привлечь к себе людей, особенно представительниц прекрасного пола. Он придает огромное значение романтическим увлечениям, которые часто ни к чему не приводят.

Повзрослев и нагулявшись, Денис начнет задумываться о создании семьи. В жены он выберет достаточно волевую и вместе с тем скромную женщину с привлекательной внешностью, с веселым нравом, активную, которая еще и умеет вести домашнее хозяйство.

Денис обычно ставит себя безоговорочным главой семьи, хотя многие обязанности, связанные с домашним хозяйством, выполняет жена. Однако вместо этого он будет заботиться о жене, как умеет. Особое значение для этого человека имеют дети, их он предпочитает воспитывать на идеях свободы и права выбора.

Совместимость Дениса с женскими именами

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые никогда не прощают изменуИдеальная совместимость для Дениса в плане чувств и любви с женщинами по имени Ада, Анастасия, Бронислава, Варвара, Галина, Дина, Дора, Ия, Клара, Лариса, Людмила, Марианна, Мария, Мирра, Рената, Стелла, Эмма. С ними отношения будут идеальными, но на брак здесь рассчитывать не стоит.

Зато с такими женщинами, как Александра, Белла, Валентина, Ванда, Диана, Зинаида, Зоя, Изабелла, Изольда, Ирма, Лада, Лидия, Лолла, Любовь, Надежда, Нина, Ольга, Полина, София, Тамара, Татьяна, Эдита можно будет создать счастливый брак, ведь здесь две половинки будут дополнять друг друга.

Ну а с Алевтиной, Алисой, Альбиной, Валерией, Дарьей, Елизаветой, Инной, Натальей, Светланой и Станиславой отношения лучше не строить, так как этот союз принесет лишь негатив.

Именины Дениса

Денис празднует День ангела 17 января, 6 февраля, 5 марта, 23 марта, 28 марта, 29 марта, 4 мая, 19 мая, 8 июля, 9 июля, 17 августа, 31 августа, 10 сентября, 19 сентября, 16 октября, 18 октября, 25 октября, 28 октября, 3 ноября, 14 ноября, 23 ноября, 2 декабря, 12 декабря, 30 декабря.

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Автор: Иван Бойко