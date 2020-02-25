День Иверской иконы Божией Матери: история святыни и праздника

25 февраля святыню обрели монахи Иверского монастыря на горе Афон.

Сегодня, 25 февраля, православные христиане празднуют День обретения Иверской иконы Божьей Матери. В этот день святыню обрели монахи Иверского монастыря на горе Афон. Считается, что это одна из самых великих христианских реликвий, которая сохранилась до нынешних времен.

Иверская икона Божьей Матери: история

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

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Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время — по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков — монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась. Поэтому икону и прозвали Привратницей.

Икона охраняет людей от врагов, а также защищает храмы от разорения и грабежа. Икону принято вешать в прихожих. Таким образом можно уберечь свое жилище от проникновения всего плохого, злых людей, темной силы, обидчиков и грабителей.

Иверскому образу Божьей Матери молятся об исцелении душевных и телесных недугов, об умножении плодородия земли. Она также помогает от пожара и при разных тяжелых жизненных обстоятельствах. Больше всего икона эффективна в лечении женских заболеваний.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

Запрещено ссориться, плохо говорить о родных и близких.

Злоупотреблять алкогольными напитками.

Что можно делать 25 февраля

На ужин рекомендуется приготовить блюдо из рыбы, ведь этот день еще называют "рыбным".

Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.

Народные приметы на 25 февраля

25 февраля снятся вещие сны. Если приснились перчатки – ждите незваного гостя, квас – возможен обман, орехи и семена – мелкие неприятности, обезьяны – есть вероятность совершить необдуманный поступок.

Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.

Туман – лето будет дождливым.

Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.

На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.

Сосульки 25 февраля висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Иверская икона Божьей Матери: видео