Новогодний стол за тысячу гривень – праздничное меню от Клопотенко

По словам кулинарного эксперта, экономить на новогоднем меню не нужно, следует просто правильно распоряжаться деньгами.

Шеф-повар, кулинарный эксперт и соучредитель ресторана украинской кухни "100 лет тому вперед" Евгений Клопотенко рассказал, каким образом можно составить недорогое и сбалансированное меню на новогодний стол.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Читайте такжеШеф-повар Клопотенко рассказал, каким должен быть новогодний праздничный стол

Клопотенко отметил, что разработал четыре варианта новогоднего меню, которые доступны на его сайте и в Facebook. В этих меню, отметил эксперт, все очень сбалансировано, и надо просто выбрать, что больше подходит.

"Например, карп на праздничном столе – всегда вкусно. Один карп стоит где-то сто пятьдесят гривень. К нему хорошо подходит фиолетовая капуста (где-то тридцать гривень). Карп стоит, как курица. Поэтому можно приготовить курицу, по стоимости ничего не меняется. Или скумбрия с овощами (сто-сто двадцать гривень). Фаршированные сыром яйца – универсальная закуска (где-то пятьдесят гривень)", – сказал шеф-повар.

Кроме того, он дал совет относительно того, на чем можно сэкономить. По его словам, "лучше съесть сорок граммов сыра "бри", чем сто пятьдесят "российского".

"Не надо экономить, надо просто правильно распоряжаться средствами. Например, сделать простой гарнир (тушеную фиолетовую капусту или жаркое из тыквы и картофеля), но купить дорогого гуся или кусок красной рыбы. Должно быть крутое что-то одно, а остальное – это элементы", – пояснил Клопотенко.

Напомним, шеф-повар, кулинарный эксперт и соучредитель ресторана украинской кухни "100 лет тому вперед" Евгений Клопотенко рассказал, каким образом можно разнообразить традиционное новогоднее меню.