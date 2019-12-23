Клопотенко дал советы, как разнообразить новогоднее меню

Кулинарный эксперт советует совершенствовать праздничное меню, а также не чураться украинских блюд.

Шеф-повар, кулинарный эксперт и соучредитель ресторана украинской кухни "100 лет тому вперед" Евгений Клопотенко посоветовал, каким образом можно разнообразить традиционное новогоднее меню.

О небанальной альтернативе привычным праздничным блюдам он рассказал в интервью УНИАН.

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Так, на замену оливье, без которого невозможно представить новогодний стол, Клопотенко предлагает сделать совсем другой салат без майонеза. Например, интересной альтернативой может стать более полезный салат с хурмой, мандаринами, сыром фета и миксом зелени.

Также шеф-повар советует совершенствовать блюда.

"Готовишь обычную курицу – натри ее имбирем, как никогда до этого не делал. Мозг спросит: "Так можно было"? Эксперименты – это путь к изменению сознания и освобождения от навязанных вещей", – подчеркнул кулинарный эксперт.

Кроме того, Клопотенко советует не забывать о своих корнях и готовить на новогодние праздники также украинские блюда.

"Например, я предложил бы приготовить шпундру. Грубо говоря, это жаркое, но со свеклой. Свекла, мясо, немного сала и сметаны. Если взять немного пшеницы и добавить "Кагора", немножко курочки, получится что-то необычное, но украинское. Правда, похоже на кутью, а будет тяжеловато кушать кутью на новый год. Можно сделать коржи с маком", – добавил он.

Напомним, шеф-повар, кулинарный эксперт и соучредитель ресторана украинской кухни "100 лет тому вперед" Евгений Клопотенко рассказал, каким должен быть новогодний стол.