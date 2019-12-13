С Днем Андрея: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
В пятницу, 13 декабря, православные христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита.
В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого. Известно, что апостол Андрей Первозванный – покровитель профессий, связанных с морем.
УНИАН собрал для Вас подборку лучших поздравлений с Днем Андрея в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых с таким именем!
Что означает имя Андрей
Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный".
Люди с таким именем становятся лидерами и ведут за собой других. Они преодолевают препятствия и находят выход из самых трудных ситуаций.
Наибольшая вероятность прочных отношений у Андрея с женщинами с такими именами: Альбина, Анна, Виолетта, Екатерина, Елена, Елизавета, Жанна, Инна, Ирина, Карина, Людмила, Маргарита, Наталья.
Что нельзя делать на День Андрея Первозванного
- работать по дому;
- шить;
- ткать;
- прясть;
- гадать – но это – церковный запрет, в народе считается, что в этот праздник девушкам и женщинам можно гадать на свою судьбу и суженого;
- устраивать шумные гуляния с алкоголем.
С днем Андрея: поздравления в стихах и открытках
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В день ангела хотим Андрею пожелать
Творить добро и слабых защищать!
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Поздравляю я Андрея.
Поздравляю от души!
В жизни пусть у тебя будет
Всё, чего захочешь ты.
Пусть дела все идут плавно,
Пусть всё будет хорошо,
В жизни твоей пусть успехи
Будут явно на лицо.
***
С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Доброй будет лишь судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
***
На проблемы все забей —
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал —
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
***
Ты – компании душа.
Будь всегда веселый, бодрый,
Жизнь пусть будет хороша,
А удача самой доброй!
Улыбайся веселей,
Получая все и сразу.
С твоим праздником, Андрей!
Мчи вперед, добавив газу!
Поздравления с Днем Андрея в прозе и картинках
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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе!
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Андрей, поздравляю с твоим днем! Хочу пожелать тебе всегда справляться с любой проблемой и уметь наполнять свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, а надежды всегда оправдываются!
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У День Андрія хочу побажати, щоб твій янгол завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя!
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Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!