С Днем Андрея: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

13 декабря в Украине отмечают День Андрея.

В пятницу, 13 декабря, православные христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита.

В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого. Известно, что апостол Андрей Первозванный – покровитель профессий, связанных с морем.

УНИАН собрал для Вас подборку лучших поздравлений с Днем Андрея в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых с таким именем!

Что означает имя Андрей

Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный".

Люди с таким именем становятся лидерами и ведут за собой других. Они преодолевают препятствия и находят выход из самых трудных ситуаций.

Наибольшая вероятность прочных отношений у Андрея с женщинами с такими именами: Альбина, Анна, Виолетта, Екатерина, Елена, Елизавета, Жанна, Инна, Ирина, Карина, Людмила, Маргарита, Наталья.

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного

- работать по дому;

- шить;

- ткать;

- прясть;

- гадать – но это – церковный запрет, в народе считается, что в этот праздник девушкам и женщинам можно гадать на свою судьбу и суженого;

- устраивать шумные гуляния с алкоголем.

С днем Андрея: поздравления в стихах и открытках

***

В день ангела хотим Андрею пожелать

Творить добро и слабых защищать!

***

Поздравляю я Андрея.

Поздравляю от души!

В жизни пусть у тебя будет

Всё, чего захочешь ты.

Пусть дела все идут плавно,

Пусть всё будет хорошо,

В жизни твоей пусть успехи

Будут явно на лицо.

***

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

***

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

***

Ты – компании душа.

Будь всегда веселый, бодрый,

Жизнь пусть будет хороша,

А удача самой доброй!

Улыбайся веселей,

Получая все и сразу.

С твоим праздником, Андрей!

Мчи вперед, добавив газу!

Поздравления с Днем Андрея в прозе и картинках

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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе!

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Андрей, поздравляю с твоим днем! Хочу пожелать тебе всегда справляться с любой проблемой и уметь наполнять свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, а надежды всегда оправдываются!

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У День Андрія хочу побажати, щоб твій янгол завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя!

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Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!