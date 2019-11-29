Искусственная или живая: как выбрать елку на новогодние праздники (видео)

Есть много аргументов "за" и "против" как натуральной, так и пластиковой елки.

Новый год приближается, и уже скоро надо будет выбирать новогоднюю красавицу. Тут возникает дилемма: какую же елку выбрать – искусственную или натуральную?

Экопродукт

Натуральное дерево, выросшее в лесу, в отличие от пластиковых, не вредит природе. Кроме того, лесная красавица выделяет в воздух эфирные масла, которые помогают побороть простуду и вирусы. Запах и вид – еще 2 повода выбрать живую елку, которая добавляет атмосферу праздника и создает настроение. Ну и, конечно, цена: натуральную можно купить за 300-500 грн, тогда как качественная искусственная стоит не меньше тысячи. Удобно и то, что после праздников живая елка отправляется на свалку или переработку, не занимая места в квартире.

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Искусственная

Искусственную елку можно использовать для украшения дома неограниченное количество раз. Иглы пластиковой красавицы не опадают, и вам не придется находить их в ковре еще в мае. Несомненно, плюсом является и внешний вид: качественная искусственная елка выглядит даже лучше, чем натуральная.

Ну и, конечно, один из главных аргументов – забота об окружающей среде и экосистеме. Каждый год миллионы елок срубают, чтобы порадовать людей. Многие из них не выращены специально для праздников и не имеют соответствующих чипов. По мнению защитников природы, покупка живой елки – это поддержка потребительского отношения человека к природе.

Какую же новогоднюю красавицу выбрать – решать только вам.