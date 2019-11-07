День студента-2019: когда студенты отмечают свой праздник

Международный День студента отмечается 17 ноября. В этот день в 1939 году фашисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов.

В Украине традиционно отмечают два дня студента - один 17 ноября, а второй 25 января. Но Международный праздник студенчества отмечают во всем мире в ноябре. УНИАН предлагает разобраться, почему в Украине два праздника, посвященных студентам, и как День студента празднуют за рубежом.

Когда День студента отмечают в мире

Международный День студента отмечается 17 ноября. Праздник был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов.

В этот день в 1939 году фашисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов. 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный День студентов.

Когда День студента в Украине

В Украине 17 ноября стали отмечать как День студента 20 лет назад - с 1999 года согласно указу президента № 659/99 от 16 июня 1999 года.

Когда второй День студента в Украине

Стоит отметить, что в Украине День студента празднуют и 25 января на Татьянин день - святой покровительницы всех студентов.

В 1755 году 25 января императрица российская Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому этот праздник ассоциируется с днем студенчества. Татьяна считается покровительницей студенчества. Правда в Украине 25 января как День студента становится все менее популярным. Украинские студенты отмечают свой день 17 ноября.

Как празднуют День студента в мире

В США студенты отдают предпочтение шумным вечеринкам дома, в клубах или за городом.

В Португалии студенты собираются в полночь возле памятника королю Португалии и поют песни. Студенты в этот день обязательно надевают форму своего университета, а в городе Коимбра выпускники сжигают в котле ленты цвета своего факультета.

В Дании на День студента собираются семьей.

В Германии студентов часто освобождают от занятий и проводят спортивные состязания.

В Греции 17 ноября является годовщиной кровавых студенческих протестов 1973 года. Поэтому в этот день почитают их память, принося цветы на могилы и устраивая митинги и демонстрации.