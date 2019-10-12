14 октября: какие три праздника отмечаются в Украине, сколько отдыхаем (календарь)

14 октября в Украине отмечают три важных праздника.

В понедельник, 14 октября, в Украине отмечаются сразу три праздника — Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества. В этот день у украинцев будет дополнительный выходной, то есть они будут отдыхать три дня подряд - с 12 по 14 число включительно.

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Накануне этих праздников УНИАН расскажет Вам, что они означают и их историю.

14 октября – День защитника Украины

День защитника Украины, который ежегодно отмечается 14 октября, можно назвать одним из самых важных и относительно молодых праздников для нашей страны.

Этот праздник учредили в 2014 году на фоне всеобщей декоммунизации и развязанной Россией войны на Донбассе.

О переносе празднования Дня защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и смене названия праздника тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи на День Независимости Украины в 2014 году.

С 2015 года вступил в силу указ о том, что 14 октября, День защитника Украины, является государственным выходным днем.

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник, как считается, появился более тысячи лет назад - в 910 году в Константинополе, и связан с явлением Богородицы, которая помогла верующим, укрыв их своим омофором - одеянием для богослужения. Само слово "покров" означает "покрывало".

В народной традиции в этот день отмечается встреча осени с зимой. Праздник связан с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. Название праздника также связывают с первым снегом, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов.

Кроме того, праздник стал символом заступничества, помогавшего воинам одерживать победы в сражениях. Считается что на Покров молитвы и заговоры о замужестве обладают большой силой, поэтому мечтающие о свадьбе девушки стараются провести ритуал, чтобы выйти замуж в течение года.

День украинского казачества

Также на 14 октября приходится и День украинского казачества. Так, запорожские казаки считали Богородицу своей заступницей, поэтому всегда почитали ее и молились перед ее иконой. Они настолько верили в ее силу и отмечали этот день, что в народе закрепилось и второе название праздника – Казацкая Покрова.

Именно 14 октября казаки собирали большой совет, на котором выбирали атамана и определялись с последующими планами.

В календаре национальных праздников День украинского казачества был установлен в соответствии с Указом президента Украины от 7 августа 1999 года.

Выходной 14 октября

Календарь на октябрь 2019:

- общее количество рабочих дней - 22;

- выходные и праздничные дни - 9.

Выходные в октябре

- стандартные выходные в субботу и воскресенье - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

- выходной в честь Дня защитника Украины - 14 октября.

Таким образом, у украинцев будут длинные выходные - с 12 по 14 октября.