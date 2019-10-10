День защитника Украины 2019: дата и история праздника

В этот день украинцы чтят память всех павших воинов в результате российской агрессии на Донбассе.

День защитника Украины в 2019 году отмечают 14 октября в День Украинского казачества и Святой Богородицы. 14 октября является выходным.

В этот день украинцы чтят память всех павших воинов в результате российской агрессии на Донбассе.

История Дня защитника в Украине

День защитника Украины начали праздновать с 2014 года после подписания пятым президентом Петром Порошенко соответствующего указа.

14 октября фактически заменяет традиционный в Советском Союзе праздник 23 февраля – когда отмечали героизм красной армии в борьбе с нацизмом. В Украине с 1999 года 23 февраля стал Днем защитников Отечества.

В 2015 году Петр Порошенко сделал День защитника Украины нерабочим днем и официальным государственным праздником.

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Тогда еще директор института национальной памяти Владимир Вятрович объяснял, что выбрали дату Дня защитника неслучайно, ведь 14 октября отмечают чествования Украинского войска Покрова и создания Украинской Повстанческой Армии.

Во время выступления перед военными в октябре 2015 года Порошенко отметил, что новый праздник должен стать всенародным и не менее важным, чем Рождество, Пасха или День Независимости. Также президент добавил, что Украина отныне имеет свой праздник и не чествует военных по календарю соседнего государства.