Духов день – история, традиции, гадания

Считается, что в Духов день земля беременна новым урожаем, поэтому категорически запрещено работать на земле, чтобы случайно не повредить будущий урожай.

День Святого Духа или Духов день - христианский праздник, посвященный Третьей Ипостаси Триединого Бога, который ежегодно отмечают в понедельник, на следующий день после Святой Троицы. По православному церковному календарю Духов день отмечают на 51-й день после Пасхи, поэтому в 2019 году праздник выпадает на 17 июня. Стоит отметить, что в разных конфессиях День Святого Духа отмечают в разные дни. К примеру, Католическая церковь празднует его вместе с Троицей, то есть на 50-й день после Пасхи.

История Дня Святого Духа

Чтобы узнать историю появления Дня Святого Духа, нужно заглянуть в Новый Завет. В книге Деяний святых апостолов, в частности, рассказывается о том, как в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух.

Случилось все, как водится, в Иерусалиме, а именно в Сионской горнице, где в тот момент молились апостолы. Внезапно помещение заполнил шум, напоминавший завывания сильного ветра, и именно в тот момент на каждого из молящихся сошел Святой дух (в виде огненных языков). После этого апостолы научились исцелять больных, пророчествовать и говорить на разных языках (все эти дары были даны ученикам Христа, чтобы ничто не мешало им ходить по планете и нести Слово Божье в самые разные страны).

Традиции в Духов День

Издавна этот праздник в народе считался именинами Земли, трав и зелени. Именно со Дня Святого Духа начиналась Русалья неделя, и в этот день важно было почитать всех водных, луговых и лесных духов. Согласно преданиям, русалками стали те, кто по различным причинам ушел из жизни преждевременно, так и не став взрослыми.

По народным традициям в этот период важно было всячески задобрить русалок, чтобы они не причиняли бед живущим. К примеру, на берегу рек и озер для них оставляли детскую одежду, еду и полотенца.

В Духов День с уважением относились к деревьям, источникам, освящали воду в колодцах, собирали целебные травы, а землю старались накормить, устраивая пикники в поле.

Что можно в Духов день

Раньше в этот день старались собрать целебные травы, так как именно в этот период они наполнялись сверхмощной силой, а сходящий с неба огонь уничтожал всю нечисть и травы.

Многие верили, что в этот день нужно «накормить землю». Можно пойти не в одиночку, а весёлой компанией, поесть на природе, попить, поводить хороводы, тем самым задобрив землю.

Из-за смешения христианских и языческих традиций появился обычай смывать с себя грехи колодезной водой, чтобы русалки не затащили в пруд. Считалось, что этот обряд также помогал смыть с себя все напасти и болезни.

Чтобы уберечь себя, свою семью и дом от злых сил, несли в церковь и освящённую берёзовую веточку, которая будет сильнейшим оберегом весь год. После чего многие идут на кладбище, где кладут берёзовые ветки и устраивают трапезу. Но оставшуюся еду с собой забирать нельзя.

Что нельзя в День Святого Духа

Считается, что в этот день земля беременна новым урожаем, поэтому категорически запрещено работать на земле, чтобы случайно не повредить будущий урожай. Всю работу на земле лучше перенести на более подходящее время.

Так как Духов день считается большим церковным праздником, многие верят, что, как и на Троицу, нельзя стирать, убирать, шить. Лучше уделить время отдыху и приятным обрядам.

Этот праздник наполнен волшебством и верой, не одну сотню лет люди обращали внимания на погодные условия и сохранили множество примет. Главное в этот день не встретиться со своим отражением в воде, чтобы не потерять настоящую любовь.

Присмотревшись к погоде, можно предсказать каким будет лето и урожай, а походив босиком по росе, приблизите своё счастье, но и речи не могло быть о беге, так есть риск вообще удрать от своей участи.

Гадания в Духов день

Гадание с венками в этот день были также актуальными. Поэтому девушки не упускали возможности погадать на реке. Для этого они пускали венок по реке:

если он утонул, то быть беде и девушка вскоре сильно заболеет;

если пристал к берегу, то в этом году она выйдет замуж;

если венок уплыл далеко, то девушка скоро встретит крепкую и долгую любовь.

Также девушки пытались узнать с помощью гаданий о том, с какой стороны ей ждать любимого. Для этого они кружились в этот день, кто в какую сторону упадет, оттуда и ждать свою судьбу. Или же разбрасывали обломки старого плуга - в какую сторону упадет, с той и ждать ей любимого.

Поздравления

Духов день - святой великий праздник

В этот день ликует вся земля.

Дух Святой гуляет над полями,

Каждый стебель бережно храня.

В этот праздник светлый вам желаю

Светлой, чистой, искренней любви

Пусть вас Бог от бед оберегает,

Дух Святой пусть вас благословит.

Будьте честны, ближнего любите,

Уважайте землю каждый день.

Лепесточек каждый сохраните,

Пусть вам Бог сопутствует везде.

***

Есть народная примета:

Духов день - начало лета!

Отступают холода.

Здравствуй, теплая пора.

Злые духи исчезают -

Люди травы собирают.

Знает праздник свой черед -

Вслед за троицей идет!

***

Духов день пускай всем принесет

Очень много счастья и достатка!

Пусть от бед Господь вас бережет,

Чтобы было все всегда в порядке!

Пусть подарит каждая минута

Всем благословение с небес!

Пусть душа все время верит в чудо,

Ведь так скучно жить нам без чудес!