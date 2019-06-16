День медика 2019: поздравления, СМС, открытки

В этот день сотрудники медицинской сферы традиционно принимают поздравления от пациентов, коллег и знакомых.

Сегодня украинские врачи и медсестры отмечают профессиональный праздник – День медицинского работника.

В этот день сотрудники медицинской сферы традиционно принимают поздравления от близких и знакомых, а также от пациентов, коллег и начальников. УНИАН собрал в сети лучшие поздравления на день медика 2019.

День медика – поздравления в стихах

Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя «медработник».

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

***

Кто гордо носит званье «медик»,

Тот уваженье заслужил.

Пусть ярче в жизни солнце светит,

На все дела хватает сил.

Пускай профессия приносит

Достаток, радость и успех.

Пусть разрешатся все вопросы,

Начальство ценит больше всех!

***

Работа медика всегда

Была и есть в почете,

Благодарим вас за добро,

Что людям вы несёте!

Желаем счастья и любви,

Хороших пациентов.

Чтоб ваша жизнь была полна

Хороших лишь моментов!

***

В день медработника желаю

Тебе я лучшего сполна!

Всегда всем людям помогаешь —

Затем профессия дана!

Пусть исполняются желанья,

И в жизнь все лучшее придет!

Добра, удачи, процветанья

День ото дня, из года в год!

***

Не за деньги на посту

Доктора-кудесники,

Дарят чуткость, доброту,

Нет щедрей профессии.

Самый нужный человек -

Доктор, без сомнения.

Мы желаем вам навек

Счастья и терпения!

Поздравления медсестре на день медика

Медсестра – работа эта

И почетна, и сложна,

Благородный труд на свете,

Выполнять свой долг должна.

Медсестре желаем счастья,

И, конечно, красоты,

Коль любви – то настоящей,

Чтоб сбывались все мечты.

***

Медсестра, ты счастье заслужила,

Будет щедр Господь к тебе пускай,

Скольких добрым словом излечила!

Скольким помогла. Ты просто знай –

Труд почетный твой все ценят люди,

Лучик света ты для всех вокруг,

Пусть с тобою рядом радость будет,

И всегда надежный, верный друг.

***

Медицинская сестричка,

Ты парящая, как птичка

И легка, и весела,

Обязательна, добра.

Жизнь больным ты облегчаешь,

Всех заботой окружаешь.

Мы тебя все обожаем

И в твой праздник пожелаем:

Будь здоровой и счастливой,

И всегда такой красивой,

Никогда не унывай.

Ты любима нами, знай.

День медика – открытки

Ко дню медика 2019 в сети доступна масса цифровых открыток.