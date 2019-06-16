День медика 2019: поздравления, СМС, открытки
Сегодня украинские врачи и медсестры отмечают профессиональный праздник – День медицинского работника.
В этот день сотрудники медицинской сферы традиционно принимают поздравления от близких и знакомых, а также от пациентов, коллег и начальников. УНИАН собрал в сети лучшие поздравления на день медика 2019.
День медика – поздравления в стихах
Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя «медработник».
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
***
Кто гордо носит званье «медик»,
Тот уваженье заслужил.
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил.
Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех.
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!
***
Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несёте!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
***
В день медработника желаю
Тебе я лучшего сполна!
Всегда всем людям помогаешь —
Затем профессия дана!
Пусть исполняются желанья,
И в жизнь все лучшее придет!
Добра, удачи, процветанья
День ото дня, из года в год!
***
Не за деньги на посту
Доктора-кудесники,
Дарят чуткость, доброту,
Нет щедрей профессии.
Самый нужный человек -
Доктор, без сомнения.
Мы желаем вам навек
Счастья и терпения!
Поздравления медсестре на день медика
Медсестра – работа эта
И почетна, и сложна,
Благородный труд на свете,
Выполнять свой долг должна.
Медсестре желаем счастья,
И, конечно, красоты,
Коль любви – то настоящей,
Чтоб сбывались все мечты.
***
Медсестра, ты счастье заслужила,
Будет щедр Господь к тебе пускай,
Скольких добрым словом излечила!
Скольким помогла. Ты просто знай –
Труд почетный твой все ценят люди,
Лучик света ты для всех вокруг,
Пусть с тобою рядом радость будет,
И всегда надежный, верный друг.
***
Медицинская сестричка,
Ты парящая, как птичка
И легка, и весела,
Обязательна, добра.
Жизнь больным ты облегчаешь,
Всех заботой окружаешь.
Мы тебя все обожаем
И в твой праздник пожелаем:
Будь здоровой и счастливой,
И всегда такой красивой,
Никогда не унывай.
Ты любима нами, знай.
День медика – открытки
Ко дню медика 2019 в сети доступна масса цифровых открыток.