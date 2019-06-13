День медика 2019: история праздника

В этот день врачи, медсестры и санитары традиционно принимают поздравления.

На этой неделе украинские медики отмечают профессиональный праздник – День медицинского работника.

Профессия медика требует особого призвания и дара помогать людям, ведь успешно лечить людей дано далеко не каждому. УНИАН решил вспомнить историю и значение профессионального праздника.

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День медика – история праздника

День медицинского работника отмечался в Украине еще в советские времена, с 1980 года. В независимой Украине этот праздник был установлен в 1994 году, согласно указу тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука (N 281/94).

Согласно указу, праздник был введен в поддержку инициативы сотрудников ведомств и учреждений здравоохранения Украины. День медицинского работника в Украине ежегодно отмечается в третью неделю июня.

В этот день врачи, медсестры и санитары традиционно принимают поздравления от пациентов, близких и знакомых, коллег и руководителей. В последние годы медики все чаще присоединяются к флеш-мобам и благотворительным инициативам, приуроченным к профессиональному празднику.

Когда день медика

В сети часто можно встретить вопрос, когда День медика в 2019 году. В нынешнем году профессиональный праздник украинских медработников будет отмечаться 16 июня.

Почему у врачей белые халаты

Сегодня белый халат стал самой узнаваемой «визитной карточкой» практически любого медика, однако так было не всегда. Еще во второй половине XIX века халаты не считались обязательным для врача предметом одежды.

Рабочая одежда белого цвета стала приобретать популярность у медиков с появлением антисептической теории Листера. Ее сторонники начали кипятить одежду в целях обеззараживания, а также использовать для стирки грубое мыло и известь. Это приводило к обесцвечиванию ткани, поэтому использование белой одежды из плотного полотна было практичным решением.

Известно, что классический белый докторский халат первым предложил использовать педиатр Карл Раухфус (1835 - 1915), который жил и работал в Российской империи.