8 января отмечается день памяти Марии Лактионовой, преподобномученицы, которая была причислена к лику святых в 2001 году. Именно поэтому сегодня все девушки с именем Мария отмечают свой День ангела.
Ранее мы рассказывали, кто еще празднует именины в январе.
Значение имени Мария
В переводе с еврейского имя Мария означает — "госпожа, высокая, превознесенная". Имя Мария, управляя судьбой своей хозяйки, наделяет ее такими чертами, как доброта и порядочность, надежность и гуманность.
Читайте такжеС Днем ангела Марии: картинки, оригинальные стихи и пожеланияУ обладательниц имени Мария добрый нрав, они всегда готовы помочь слабым и попавшим в беду. Одновременно с такими "нежными" качествами, у Марий твердый характер, иногда даже жесткий, они могут постоять за себя.
Марии очень творческие люди. Ещё в раннем детстве у них проявляются способности к писательству и стихосложению, а также живописи.
Взрослая Мария в браке верна, но, чтобы отношения с мужем были более теплыми и искренними, необходимо иметь хотя бы одного ребенка. Мария — очень преданная мать, дети отвечают ей взаимностью.
Марии способны добиться успехов на административной работе, но не любят подчинения - владелицы этого имени стремяться к самостоятельной работе. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине, бизнесе.
Преподобная мученица Мария
8 января празднуются именины Марии Лактионовой, преподобной мученицы. Мария Лактионова - новомученица, причислена к лику святых в 2001 году.
Лактионова Мария Максимовна родилась 26 января 1884 года в селе Гнездилово Курской губернии. В 1914 году стала послушницей Казанского Амвросиевого монастыря в селе Шамордино Калужской губернии. В 1934 переехала в город Белев.
16 декабря 1937 года ее арестовали. Обвинили в том, что она "состояла в подпольном монастыре". Спустя две недели ее приговорили к расстрелу. 8 января 1938 года Марию Лактионову расстреляли. Местом захоронения для мученицы стала братская могила на 162-ом км Симферопольского шоссе.
Поздравления с днем ангела Марии
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
Мария — какое прекрасное имя!
В нем словно танцуют цветы полевые.
От всей мы души пожелаем Марии,
Чтобы сбывались желанья любые.
Чтобы жизнь баловала Марию подарками,
Чтоб необычайно все дни были яркими,
И чтоб стороной обходили ненастья.
Желаем мы море безбрежное счастья!
***
Милая Маша, пользуясь случаем,
Я пожелаю лишь самого лучшего:
Вечно весеннего Вам настроения,
Чуда, улыбок и море везения.
Чтобы совет да любовь были в доме,
Чтобы покупали Вы чаще обновы,
Чтоб пролетали все горести мимо,
Чтоб были Вы в мире самой счастливой.
***
С днем ангела, Машенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!