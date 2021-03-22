Милые и красивые пожелания для Наташ в их праздничный день.

Сегодня, 22 марта, свой День ангела отмечают все Натальи. Православная церковь в этот день вспоминает преподобномученицу Наталью Ульянову.

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеИмя Наталья происходит от словосочетания Natalis Domini, что с латиницы трактуется как "День рождения Господа, Рождество". Часто так называли девочек, родившихся в период рождественских праздников.

Считается, что женщина по имени Наталья – оптимистичная и активная. При этом ей также присущи упрямство и обидчивость.

УНИАН собрал лучшие поздравления и пожелания с Днем ангела Наталье в стихах и прозе, а также яркие картинки и открытки по случаю ее именин.

Поздравления с Днем Натальи в стихах и прозе

***

У тебя, Наташа, светлый праздник,

Самый нежный, ласковый, родной,

Добрый ангел, маленький проказник,

Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает

От печалей, горестей и бед

И найти дорогу помогает,

В полумраке зажигая свет!

***

Есть в тебе загадка, тайна,

Нимфа зазеркалья.

С именинами тебя,

Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный

Помогает и ведет,

Все проблемы и ненастья

Легким жестом отведет.

***

Тебе, Наталья, радости, везения.

Сердечно поздравляю в светлый час.

На всех пусть хватит твоего терпения,

Ничто не огорчает твоих глаз!

В день ангела, желаю, непременно,

Пусть все твои исполнятся мечты.

Признаюсь тебе честно, откровенно

Любовь и счастье заслужила ты!

***

Милая Наташа, поздравляю тебя с днем ангела и пожелать хочу большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и крупного везения, крепкого и прочного здоровья.

***

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

***

В твой день, Наташа, пожелаю

Любви большой, как океан,

Крылом пусть ангел укрывает,

Успех поймает в свой капкан!

И пусть глаза всегда искрятся,

И настроение поет,

Мечты все будут исполняться

Сегодня, завтра, круглый год!

***

Пусть день ангела, Наталья,

Тебе дарит лишь улыбки,

Жизнь закружит в нежном вальсе,

Теплотой скорей осыплет!

Счастья точно станет больше,

Вдохновение лишь растет,

Будет море удовольствий,

Чтоб хватило на весь год!

***

Наташенька, с Днем ангела!

Попробуй в этот день

Переписать жизнь набело,

Чтоб ни обиды тень,

Ни зависти, ни злости

Не омрачали путь.

Счастливой быть так просто –

Ты милосердной будь.

***

С Днем ангела, милая Наташа. Пусть твой крылатый защитник укроет тебя от ненастной погоды, от ненужной грусти, от глупых идей, от дурных людей, от злых дней. Желаю тебе, Наташенька, быть всегда самим очарованием с душою, полной доброты и сердцем, вдохновляющим тебя любовью!

***

Поздравляю с Днем ангела тебя, Наташенька. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

С Днем ангела Натальи - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская