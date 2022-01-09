Они находятся под защитой высших сил.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые всегда находятся в белом списке Вселенной. Судьба к ним благосклонна и посылает много возможностей.

Близнецы

Близнецам везет во многом. А главное то, что для этого им ничего не нужно делать. Именно этот знак Зодиака является любимчиком Вселенной. На протяжении всей жизни судьба посылает им много возможностей, оберегая от бед и разочарований. А также они всегда могут найти выход из любой ситуации. В общем, астрологи уверены, что Близнецам живется проще всех.

Вселенная наградила Дев старательностью. Именно благодаря этому качеству им все удается. Они уверены в себе, целеустремленны и трудолюбивы. В карьере у Дев практически не бывает промахов, как и в личной жизни. Также это достаточно мудрый знак Зодиака, который может помогать и другим хорошим советом.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака наделены оптимизмом. В каждой ситуации они находят только плюсы, а в людях стараются рассмотреть только хорошие стороны. Да, они могут обжигаться, но все равно останутся позитивными и добродушными людьми. Кроме того, Стрельцы окружают себя такими людьми, которые дарят им исключительно позитивную энергетику.

Напомним, ранее астрологи назвали самых неверных женщин по знаку Зодиака.

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