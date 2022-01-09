Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака среди женщин, которые могут изменять со спокойной душой. Будьте осторожны с этими охотницами за мужскими сердцами!

Тельцы

Если в ваших отношениях с женщиной-Тельцом пропала искра, то она начнет искать ее на стороне. Для них очень важна духовная и интимная близость с партнером. Они могут вам изменить, но обязательно потом признаются в своей неверности. Пытаться сохранить с ними отношения не стоит, ведь они уже никогда не будут испытывать к вам прежних чувств.

Для Рыб очень важны эмоции, и они ищут их везде, где только можно. Если с вами они их не дополучают, то обязательно найдут их "на стороне". Не стоит рассчитывать на то, что они будут всегда вам верны. Также минусом является и то, что Рыбы не признаются в измене, а будут всячески увиливать от ответа.

Лев

Львицы могут пойти на измену, если чувствуют, что партнер к ним охладел или уделяет мало внимания. Для представительниц этого знака Зодиака важно, чтобы мужчина их обожал и боготворил. Кроме того, чаще всего для них измена - это способ привлечь к себе внимание.

Овен

Это позитивные женщины, которым быстро надоедает рутина и быт. В поисках новых ощущений они могут пойти на измену. Чтобы этого не произошло, вам нужно постоянно подпитывать ваши отношения новыми эмоциями и не давать им скучать.

Напомним, ранее астрологи назвали несколько пар знаков Зодиака со 100% совместимостью.

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