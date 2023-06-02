По словам таролога, у нее "плохое предчувствие".

Экстрасенс Рубина Цыбульская сделала расклад на картах Таро и рассказала, что может ждать Украину в июне. Она считает, что в этом месяце возможны катастрофы.

По словам таролога, в июне люди могут узнать "жуткую" информацию. Цыбульская утверждает, что у нее "плохое предчувствие".

Также экстрасенс считает, что некоторые могут ощутить, что их в чем-то ограничивают. Враг может постараться "сковать движения" мирного населения, утверждает она.

Видео дня

Однако карты "показали" Цыбульской, что также в июне возможно освобождение от "блока". Есть шанс, что свобода победит. Также таролог прогнозирует, что люди, оставшиеся без жилья, смогут найти свое пристанище.

"Вообще месяц будет сложным для некоторых территорий, обстановка будет очень тяжелая, люди будут пребывать в ограничении", - отметила Цыбульская.

Таролог предупреждает о риске возникновения инфекционных болезней, а потому советует проявить осторожность с водой. Также экстрасенс считает, что в первом летнем месяце в Украине возможны перемены и новости, которые порадуют людей. Однако без горя, считает Цыбульская, не обойдется.

Таролог призывает не игнорировать тревоги и быть осторожнее. Она считает, что враг попытается нанести новые удары. Подлые атаки могут привести к разрушениям.

"Расклад показывает какую-то страшную трагедию, катастрофу, угрозу. "Дьявол" опять будет провоцировать", - пророчит Цыбульская.

Напомним, ранее астролог назвал точную дату, когда ВСУ "разорвут" оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: