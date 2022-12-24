Астроэксперт убеждена, что в 2023-м году война в Украине еще не завершится, она продлится и в 2024-м.

Астролог Полина Павлова рассказала, когда закончится активная фаза войны и когда уже не будет военного положения в Украине. Она предрекла свержение путинского режима в 2023 году, а также большие негативные изменения в РФ.

В интервью YouTube-каналу "Мой мир" астроэксперт ответила на вопрос ведущей, будет ли отменено военное положение осенью 2023 года. По ее прогнозу, этого не произойдет в этот период, но некоторые подвижки все же будут. Будут изменения, говорит она, и население будет чувствовать себя безопаснее:

"Местным жителям уже будет лучше, спокойнее и безопаснее. Но сказать, что снимут все ограничения, я не могу".

Астролог прогнозирует, что горячая фаза войны в Украине закончится в марте 2023-го года, нашу страну перестанут "забрасывать" ракетами. Она говорит, что в целом полномасштабная война завершится в середине 2024-го.

"У меня нет ощущения, что в марте 2023-го закончится война, и можно просто праздновать", — говорит Павлова.

Ранее астролог Валентина Виттрок прогнозировала, что 2023-й год будет полон феноменальными и исключительными событиями. Активная фаза войны в Украине иссякнет до весны, заявляет она.

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