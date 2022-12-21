Валентина Виттрок предсказала роковые события в России.

Следующий год будет полон феноменальными и исключительными событиями. Активная фаза войны в Украине иссякнет к весне, хотя сам конфликт будет еще долго витать в воздухе и на других территориях.

Такой прогноз на 2023-й год сделала астрологи Валентина Виттрок, предсказав роковые события в России.

"Многое будет происходить наскоком, импульсивно, но Овен - это знак коротких дистанций… Плутон в марте меняет знак и переходит в Водолей, а значит будет оказывать сильное влияние на события в России. С 18-го века такое положение Плутона впервые, и мы станем свидетелями мощных разрушительных тенденций коррупционных режимов", - отметила она.

Виттрок добавила, что с 22-го марта "включается" еще один Новый год с новыми веяниями – год Павлина:

"Символизирует он яркость, блеск, игру, многогранность, многообразие выбора, преодоление иллюзий, неординарность, познание истинной сути вещей, срывание масок со зла".

Ранее астролог Светлана Буянова сделала прогноз для Украины на зиму и весну 2023 года и предсказала возможное российское наступление на Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: