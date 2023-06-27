Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в июле, будут ли какие-то победы у ВСУ, подорвет ли Путин Запорожскую АЭС, когда могут ликвидировать диктатора, и когда закончится полномасштабная война.

Влад, каким июль будет для Украины?

Наша армия продвинется вперед по всем фронтам, поэтому июль будет победоносным. Мы начнем возвращать свои земли. Более того, мы вернем Херсонскую область, которую затопил Путин. Когда там все подсохнет, мы можем сделать огромный рывок вперед, и даже дойти до Крыма. Поэтому не удивлюсь, если в июле мы уже будем отдыхать на полуострове.

А что ждет Запорожскую область - одну из самых горячих сейчас точек?

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В конце июля-начале августа, а также в 20-х числах августа Венера войдет в дом катастроф Украины, а Марс встанет на свое место в натальной карте нашей страны, поэтому есть вероятность, что Путин подорвет Запорожскую АЭС. Он уже ее заминировал. Может быть глобальная экологическая катастрофа. Это не будет второй Чернобыль, но будет что-то похожее на Фукусиму.

Единственный шанс этого не допустить - пойти на Москву, как это на днях сделал Евгений Пригожин. Нужно убрать Путина. Если этого не сделать, то совсем скоро он не только может подорвать АЭС, но и начать ядерную войну.

Ближайшая неделя - самый благоприятный период для того, чтобы убрать диктатора.

Скажите, состоится ли в России настоящий переворот, а не просто разыгранный спектакль?

Пригожин развернулся, потому что угрожали убийством его дочери. Этим должен заниматься человек, который ничего не боится, у которого нет слабых мест. Могу сказать, что поход Пригожина на Москву - это репетиция. Настоящий переворот в стране-агрессора может произойти уже в августе, когда Марс будет проходить по Сатурну - планете, которая управляет здоровьем Путина. То есть уже в конце лета или в начале осени Путину может настать конец.

Кроме того, в РФ может начаться бунт из-за желания Путина нажать на ядерную кнопку.

Будут ли все это время продолжаться обстрелы?

Такие, как в прошлом месяце - нет. Несколько ракет может прилететь, но это не будет в больших масштабах. Вглубь Украины ракеты лететь не будут, однако несколько городов все же находятся в зоне риска. Это Запорожье, Никополь, Херсон, Николаев, Сумы и Харьков.

Также хочу обратить внимание на Киев. Его будут продолжать обстреливать. Самые опасные районы те, где находятся военные части. Однако будет все меньше и меньше попаданий.

За последнее время ВСУ значительно продвинулись вперед. Более того, они освободили несколько населенных пунктов, которые были в оккупации с 2014 года. Будет ли Россия мстить нам за эти победы и пытаться убрать главнокомандующих нашей страны?

Раньше Путин пытался это сделать, но понял, что ему это не удастся. Поэтому никакой опасности для жизни Владимира Зеленского, Валерия Залужного и других нет. Я вам больше скажу: единственный человек, которого вскоре уберут - это сам Путин. Я не даю никаких шансов, что он надолго задержится. Более того, сейчас вместо него появляются одни двойники.

Но если он проживет еще минимум полгода, то обязательно ударит еще и по Вашингтону. Его мечта - уничтожить Белый дом. Если обычно люди стремятся к любви, финансовому достатку и прочим жизненным радостям, то Путин стремится только к мести, так как всех считает предателями.

Что звезды говорят о будущем России? Будет ли существовать эта страна после окончания войны?

Еще несколько лет назад я говорил, что Россия распадется на запчасти. Их будет не меньше 30. К примеру, Путин еще при власти, а Дагестан уже хочет независимости. То же самое скоро будет и с Чечней.

Путин войдет в историю, как последний правитель России, потому что этой страны больше не будет. Кроме того, на это повлияет и Плутон в Водолее. Он всегда солидарен с катастрофой для России.

А что ждет Украину в ближайшем будущем?

В 2024 году Украина войдет в Евросоюз и НАТО. Это будет наша самая главная победа. Нас ждет все только самое лучшее. Также мы победим коррупцию. К нам приедут инвесторы, которые будут вкладывать деньги в восстановление страны. В экономическом плане мы станем очень сильными.

Когда закончится полномасштабная война?

В тот день, когда ликвидируют Путина. Этот процесс уже начался. Вообще война могла закончиться на днях, когда Пригожин мог захватить власть, но не захотел этого делать. Звезды говорят, что июнь, август, сентябрь и октябрь будут благоприятными для того, чтобы все это закончить. Дальше у Путина нет шансов пережить этот год. Поэтому война может закончиться в любой момент.

Самый мрачный мой прогноз по окончанию полномасштабной войны - конец весны-начало лета следующего года, если каким-то образом у власти будет находиться двойник диктатора.

При этом хочу обрадовать, что суд в Гааге все же состоится. Мы увидим там много персон, которые понесут наказания за все преступления в Украине. На скамье подсудимых окажутся Патрушев, Лавров и другие.

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