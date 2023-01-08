По ее словам, "вторая армия мира" продолжит бомбить Украину.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что российские оккупанты не остановятся на достигнутом и продолжат кровожадно бомбить Украину. По ее словам, больше всего стоит опасаться центру принятия решений в Киеве.

Как рассказала Тимощук на своем YouTube-канале, карты "Тройка мечей" и "Пятерка жезлов" говорят о том, что российская армия готовит что-то жуткое - "мясорубку" в Украине.

"Они хотят ввести людей в опасность и страх. Нас не ждет что-то очень радостное. Они хотят лишать людей воды и света. Может произойти какой-то сильный рывок. Установить сроки точно нельзя, но этот период затишья может использоваться с целью нового наступления", - сказала астролог.

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Она добавила, что "прилет" может быть по Офису президента: "Туда могут быть очень сильные "прилеты". Нужно обезопасить президента Украины, потому что там больше всего может пострадать".

Когда закончится горячая фаза войны

Астролог Алексей Кириченко дал два прогноза по окончанию войны.

"Война будет, но не такая, как говорит Путин. По моим оптимистическим прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу - в середине мая", - сказал эксперт.

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