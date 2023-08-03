Украшения играют важную роль в жизни человека, в частности кольца, а их утеря всегда расстраивает. Но мало кто знает, что значит, если кольцо падает.

Кольцам на протяжении всей истории человечества приписывали тайные и мистические свойства. При этом, большая часть примет касается обручальных колец, ведь они символизируют единение двух сердец и бесконечную любовь. В связи с этим утеря кольца также имеет свой тайный смысл.

УНИАН разбирался, что значит, если падает обручальное кольцо

Почему нельзя ронять обручальное кольцо - ждите беду

Бабушки всегда предостерегали от утери или передачи личных украшений. Наши предки верили, что такие предметы имеют мистическое значение и хранят энергетику человека, который их носит. Если украшение отдать, уронить или передать, то это значит потерять частицу своего счастья.

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Кроме того, есть примета, что если упало обручальное кольцо дома, то это может сулить большие проблемы в браке и даже развод. Также предки предостерегали, что, если упало кольцо с руки в ЗАГСе во время церемонии, то это предостережение, что этот брак нельзя заключать. Считается, что пару ждут измены и разлука.

Потеряла кольцо - что делать, чтобы не навлечь беду

Потеря кольца также не сулит ничего хорошего. Считается, что вместе с украшением вы теряете свои жизненные силы и удачу. Если же получится быстро отыскать пропажу, то беды можно избежать. Поэтому тщательно обыщите одежду, сделайте генеральную уборку в доме и в машине. Зачастую, украшение лежит на самом видном месте.

Стоит отметить, что приметы разнятся в зависимости от того, из какого металла сделано украшение.

Наши предки верили, что потерять серебряное кольцо - к расставанию с человеком, который его подарил. Потеря золотого кольца ассоциировалась с проблемами в финансовых делах.

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