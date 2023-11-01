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Астрологи назвали пять знаков Зодиака, для которых эта неделя пройдет под счастливой звездой. Их ждет большой успех в делах, благодаря чему они ощутят бабочек в животе.

Лев

Для Львов очень важна их карьера, успехи и признание. Уже во второй половине недели они могут все это получить. Начальство достойно оценит все их достижения и поощрит их премией. Кроме того, им могут предложить новую должность.

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Весы

Весы смогут обрести гармонию в отношениях с близкими людьми. Проводите с ними больше времени. Вы можете испытать истинное счастье от приятных моментов, которые будут греть вашу душу.

Стрелец

Стрельцы могут отправиться в путешествие. Уже сейчас вы можете бронировать путевки. Возьмите с собой друзей или любимого человека. Этот период будет очень удачным для укрепления связей.

Водолей

У Водолеев появятся новые финансовые возможности, воспользовавшись которыми они смогут выйти на новый уровень жизни и создать вокруг себя благоприятную атмосферу. Все будет складываться так, как вы того хотите.

Рыбы

Рыбы наконец-то поймут свое истинное предназначение и выйдут из ракушки. Вы начнете больше действовать, благодаря чему уже совсем скоро сможете пожинать плоды своего труда. Вы будете довольны всему происходящему.

Напомним, жизнь двух знаков Зодиака разрушится уже на днях.

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