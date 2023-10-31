Они могут все потерять.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в ближайшее время могут всего лишиться. Чтобы избежать фатальных событий, им стоит быть очень осторожными.

Овен

Овны могут поссориться со своими близкими и друзьями. Порой вы очень вспыльчивые, а это негативно отражается на ваших отношениях с людьми. Уже на днях между вами может возникнуть серьезный конфликт, который так или иначе разрушит ваши отношения. Вы будете в очень плохом настроении.

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Изменить ситуацию вы сможете только после того, как переосмыслите свое поведение и научитесь быть лояльнее. Не все в этом мире происходит так, как вам хотелось бы. Нужно учиться подстраиваться.

Стрелец

Стрельцы могут потерять работу, а как результат и финансовое благополучие. На самом деле для вас очень важна карьера, однако порой вы гоните лошадей. Вы хотите продвижения по карьерной лестницы, больше денег и власти, однако для начала вам нужно показать отличный результат, а только потом просить начальство о благах.

Если вы будете действовать наобум, то рискуете и вовсе остаться без работы. Наглых сотрудников никто не любит.

Напомним, этим знакам Зодиака судьба вскоре даст волшебный пинок.

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