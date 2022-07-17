Этим двум знакам Зодиака нужно быть очень осторожными.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых весь август будут преследовать одни неудачи. Они могут столкнуться с серьезными проблемами, которые придется срочно решать.

Близнецы

В вашем окружении есть человек, который захочет воспользоваться вашей наивностью. Он всячески будет пытаться вами манипулировать, чтобы затянуть вас в свои грязные делишки. Не стоит поддаваться влиянию окружающих, если не хотите вляпаться в проблемы по самое горло.

Вам нужно серьезно проанализировать круг своего общения и определить опасных людей. Присмотритесь ко всем своим знакомым, обратите внимание на их поведение и поступки. Высока вероятность того, что злоумышленник скрывается за маской доброжелательного человека. И если вам удастся его вычислить, вы сможете выйти сухим из воды. В противном случае вас ждут серьезные проблемы.

Весы

Весь август вам нужно руководствоваться только умом и логикой. В принятии важных решений даже не думайте полагаться на интуицию или делать что-то на эмоциях. Так вы рискуете сделать роковую ошибку, которая будет стоить вам очень дорого.

В личных отношениях вам нужно проявить терпение и благосклонность к человеку. Если же при малейшем конфликте вы встанете и уйдете, то будьте готовы к тому, что это будет окончательная точка в ваших отношениях.

Напомним, ранее астрологи назвали два знака Зодиака, в карьере которых до конца лета произойдут резкие изменения.

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