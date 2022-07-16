Карьерные возможности подарит движение Меркурия в августе.

В нелегкие времена полномасштабной войны в Украине мало кто рассчитывает на значительный успех в работе - тут бы удержать какую-нибудь стабильность! Однако, как считают астрологи, есть знаки Зодиака, которые будут иметь возможность значительного развития в профессиональной деятельности уже к концу лета 2022.

Так, по прогнозам звезд, именно полнолуние во Льве 28 июля подарит немало сюрпризов, особенно для некоторых знаков Зодиака, а переход Меркурия в знак Девы в начале августа 2022 активизирует сферу карьеры для Дев и Стрельцов.

Стрелец

28 июля Юпитер станет ретроградным и будет мотивировать вас смотреть на все, в том числе и на вашу карьеру, шире. 3 августа Меркурий активирует ваш сектор карьеры, а Венера во Льве в вашем 9 доме подарит много мудрости. С таким набором планетарных позиций Стрельцам стоит задуматься о глобальных целях, которые помогут достичь желаемого. А уже 27 августа Новолуние в Деве может подвести вас к совершенно новому карьерному пути.

Подчеркнем, что положения Венеры и Меркурия обещают значительные карьерные успехи тем, кто работает в литературной или медиа-индустрии.

Дева

В начале августа Меркурий войдет в ваш знак Зодиака, повышая интеллектуальную активность и обостряя чувство собственного достоинства. Это поможет концентрироваться на важных задачах, замечать детали.

А уже 20 августа Марс войдет в знак Близнецов, активируя вашу сферу карьеры. Поэтому будьте готовы к тому, что в вашей профессиональной жизни все будет очень интересным. Есть шанс получить новые предложения, которые дадут отличные результаты. Будьте готовы даже к переезду ради нового витка в карьере.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные изменения в жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: