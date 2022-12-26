Рожденные под этими знаками люди получат шанс наконец-то изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут положительные перемены в жизни и успешные свершения в последнюю неделю 2022 года, до 1 января включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди получат шанс наконец-то изменить свою жизнь к лучшему.

Счастливчики недели по знаку Зодиака

"Белая" полоса начинается в Весов. У представителей данного знака может проснуться "второе дыхание". У них получится завершить все начатые дела. Благодаря заряду энергии и сильной мотивации Весы обязательно добьются успеха.

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Неожиданные перемены в жизни ждут Водолеев. Астрологи советуют с легкостью принимать благоприятные изменения, не искать подводные камни. А просто подождать и убедиться, что все к лучшему. Сомнения и спешка могут все испортить.

Позитивные перемены ждут и Рыб. Они не будут легкими, но спустя какое-то время к Рыбам придет осознание того, что эти изменения были им чрезмерно необходимы. Даже самое неприятное в указанный период будет происходить только к лучшему.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых будут блестеть глаза от счастья в 2023 году.

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