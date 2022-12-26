Следующий год для них будет максимально благоприятным.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым невероятно повезет уже в год Черного Водяного Кролика. Хозяин года подарит им шанс наладить свою жизнь. Речь идет о Львах, Стрельцах и Водолеях.

Лев

Львы - это люди, которые привыкли жить в роскоши. И чтобы ни в чем себе не отказывать, они много работают. Так вот уже в 2023 году судьба даст им шанс и денег заработать, и отдохнуть. В первой половине года у вас будет много работы, но поверьте, что в итоге вы получите желаемое. К концу года вы можете отправиться в путешествие своей мечты и совершить долгожданную покупку.

Стрелец

Представителей этого знака Зодиака в 2023-м ждут глобальные перемены. Астрологи говорят, что вы можете решиться на смену работы или даже места жительства. Также вы можете разорвать отношения с партнером и встретить кого-то более достойного - того, кто будет подходить именно вам. В целом Черный Водяной Кролик будет к вам благосклонен.

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Водолей

У вас начинается фартовый год, который принесет вам море возможностей для реализации. Эксперты отмечают, что и в работе, и в личной жизни вы будете на коне. Смело беритесь за любые дела, ведь вас ждет невероятный успех. Также вы можете получить славу, деньги и признание.

Напомним, два знака Зодиака вскоре сойдут с ума от радости.

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